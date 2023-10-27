Прогноз на матч Брайтон — Фулхэм 29 октября 2023 года

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В рамках 10-го тура английской Премьер Лиги состоится матч между Брайтоном и Фулхэмом. Встреча пройдет на Амекс Стэдиум 29 октября. Начало игры запланировано на 15:00 по среднеевропейскому времени.

Брайтон

Этот коллектив зарекомендовал себя уже не середняком, но еще не претендентом на медали. Брайтон постепенно приближается к топ-клубам, в прошлом сезоне они уже попали в еврозону, а сейчас делит шестое место с Нькаслом, имея в активе 16 очков.

В последних поединках Брайтон переживает спад. Особенно болезненным было поражение от Астон Виллы со счетом 1:6. Помимо этого матча было поражение от Манчестер Сити и ничья в игре с Ливерпулем.

Фулхэм

Команда из Лондона проводит свой второй сезон в Премьер-лиге. Впрошлом «дачники» сумели прыгнуть выше головы и не только сумели остаться в элите, а уверенно закрепились в середине таблицы.

После девяти туров Фулхэм занимают 13-е место турнирной таблицы и имеет в своем активе 11 очков.

В прошлом сезоне у них неожиданно получилось финишировать в первой десятке, и сейчас у них есть все шансы повторить этот результат, однако сделать это будет гораздо сложнее.

Главной проблемой «дачников» остается низкая результативность - гости забили всего 8 голов в 9-ти поединках Премьер Лиги. Это связано, в первую очередь, с уходом главной ударной силы прошлых лет, сербского форварда Митровича.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Брайтон забивает в двенадцати матчах кряду на своем поле.

Фулхэм не побеждает на выезде уже в четырех поедниках кряду, а в последних двух команде и вовсе не удалось даже забить.

Брайтон побеждал «дачников» еще в начале 2017-го года.

Прогноз

Подопечные Де Дзерби должны уже выходить из игрового кризиса и матч против Фулхэма будет отличным шансом прервать серию неудач на внутренней арене.

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