EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Брайтон — Фулхэм 29 октября 2023 года

Прогноз на матч Брайтон — Фулхэм 29 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Брайтон - Фулхэм прогноз
Брайтон Брайтон
Премьер-лига Англия 29 окт 2023, 10:00 Брайтон - Фулхэм
-
- : -
Англия, Brighton, Американ Экспресс Комьюнити
Фулхэм Фулхэм
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.88
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках 10-го тура английской Премьер Лиги состоится матч между Брайтоном и Фулхэмом. Встреча пройдет на Амекс Стэдиум 29 октября. Начало игры запланировано на 15:00 по среднеевропейскому времени.

Брайтон

Этот коллектив зарекомендовал себя уже не середняком, но еще не претендентом на медали. Брайтон постепенно приближается к топ-клубам, в прошлом сезоне они уже попали в еврозону, а сейчас делит шестое место с Нькаслом, имея в активе 16 очков.

В последних поединках Брайтон переживает спад. Особенно болезненным было поражение от Астон Виллы со счетом 1:6. Помимо этого матча было поражение от Манчестер Сити и ничья в игре с Ливерпулем.

Фулхэм

Команда из Лондона проводит свой второй сезон в Премьер-лиге. Впрошлом «дачники» сумели прыгнуть выше головы и не только сумели остаться в элите, а уверенно закрепились в середине таблицы.

После девяти туров Фулхэм занимают 13-е место турнирной таблицы и имеет в своем активе 11 очков.

В прошлом сезоне у них неожиданно получилось финишировать в первой десятке, и сейчас у них есть все шансы повторить этот результат, однако сделать это будет гораздо сложнее.

Главной проблемой «дачников» остается низкая результативность - гости забили всего 8 голов в 9-ти поединках Премьер Лиги. Это связано, в первую очередь, с уходом главной ударной силы прошлых лет, сербского форварда Митровича.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Брайтон забивает в двенадцати матчах кряду на своем поле.
  • Фулхэм не побеждает на выезде уже в четырех поедниках кряду, а в последних двух команде и вовсе не удалось даже забить.
  • Брайтон побеждал «дачников» еще в начале 2017-го года.

Прогноз

Подопечные Де Дзерби должны уже выходить из игрового кризиса и матч против Фулхэма будет отличным шансом прервать серию неудач на внутренней арене.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.88
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Челси - Брентфорд прогноз Премьер-лига Англия 28 окт 2023, 07:30 Прогноз на матч Челси — Брентфорд 28 октября 2023 года Челси Коэф.: 1.85 Брентфорд Рекомендуем 1xBet
Бавария - СК Дармштадт прогноз Бундеслига Германия 28 окт 2023, 09:30 Прогноз на матч Бавария — Дармштадт 28 октября 2023 года Бавария Коэф.: 1.82 СК Дармштадт Сделать ставку MelBet
Вердер - Унион прогноз Бундеслига Германия 28 окт 2023, 09:30 Прогноз на матч Вердер — Унион Берлин 28 октября 2023 года Вердер Коэф.: 1.57 Унион Сделать ставку MelBet
Борнмут - Бернли прогноз Премьер-лига Англия 28 окт 2023, 10:00 Прогноз на матч Борнмут — Бернли 28 октября 2023 года Борнмут Коэф.: 1.67 Бернли Рекомендуем MelBet
Халл Сити - Престон прогноз Чемпионшип Англия 28 окт 2023, 10:00 Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года Халл Сити Коэф.: 1.79 Престон Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:13 Промах серба. Аль-Хиляль с голами Милинковича-Савича и Митровича обыграл Аль-Ахли Новости футбола Сегодня, 16:00 Премьер-лига Южной Африки: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости бокса Сегодня, 15:29 Состоялась церемония взвешивания между Фьюри и Нганну Новости тенниса Сегодня, 14:57 Определены полуфинальные пары на турнире WTA Elite Trophy 2023 Новости футбола Сегодня, 14:40 ВИДЕО. За 45 минут оформил хет-трик. Определен лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов Новости хоккея Сегодня, 14:20 НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч Новости футбола Сегодня, 13:47 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости футбола Сегодня, 13:10 Нкунку может скоро присоединиться к составу Челси Новости футбола Сегодня, 12:48 Ливерпуль также проявил интерес к нападающему Наполи Новости бокса Сегодня, 12:10 Бывший чемпион мира уверен, что Фьюри нокаутирует Нганну
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Челси — Брентфорд 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Бавария — Дармштадт 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вердер — Унион Берлин 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Борнмут — Бернли 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Лейпциг — Кельн 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Ювентус — Верона 28 октября 2023 года