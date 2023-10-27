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Прогноз на матч Атлетико — Алавес 29 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Атлетико Мадрид - Алавес прогноз
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Ла Лига Испания 29 окт 2023, 16:00 Атлетико Мадрид - Алавес
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Испания, Madrid, Ванда Метрополитано
Алавес Алавес
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.6
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В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги состоится матч между Атлетико и Алавесом. Встреча пройдет на Ванда Метрополитано в Мадриде 29 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Атлетико

Гости пока занимают четвертое место и надеются побороться за чемпионство после последних побед. У Атлетико было лишь одно поражение в новом сезоне – от Валенсии.

После этого «матрасники» сумели перестроить свою игру и даже победили Реал. Уже после они обыграли Осасуну, Кадис, Сосьедад и Сельту. Сейчас мадридцы отстают на два балла от Барселоны с одной игрой в запасе.

А в Лиге чемпионов мадридцы идут на втором месте в своей группе после трех туров, что тоже можно считать неплохим результатом.

Алавес

Алавес начал новый чемпионат достаточно неплохо, однако со временем потерял темп. Победы над Валенсией и Севильей позволяют команде находиться на 15-ой позиции в таблице, но до зоны вылета всего три очка. Думаю, что финиш на подобном месте, будет считаться для команды успехом. Стоит отметить, что Алавес только вернулся в Ла Лигу после вылета в сезоне 2021/2022.

В начале сезона команда катастрофически мало забивает — всего 8 голов в десяти играх, меньше только у Лас-Пальмаса. Интересно, что в пяти своих проигранных матчах Алавес голов не забивал.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • У Атлетико на домашнем поле серия из 14-ти побед подряд.
  • Алавес не знает побед в шести играх кряду.
  • Алавес побеждал Атлетико в Мадриде еще в 2003-м году.

Прогноз

Не думаю, что гости смогут доставить проблемы подопечным Диего Симеоне. В таких поединках Атлетико спокойно должен побеждать. Моя ставка на победу хозяев с форой -1.

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Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.6
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