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Прогноз на матч Интер — Рома 29 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Интер М - Рома прогноз
Интер М Интер М
Серия А Италия 29 окт 2023, 13:00 Интер М - Рома
-
- : -
Италия, Milano, Джузеппе Меацца
Рома Рома
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.98
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В рамках 10-го тура итальянской Серии А состоится матч между Интером и столичной Ромой. Встреча пройдет на Джузеппе Меацца 29 октября. Начало игры запланировано на 18:00 по среднеевропейскому времени.

Интер

Команда Симоне Индзаги убедительно выглядит и в новом сезоне. Интер находится в отличной форме и лидирует в Серии А, в стартовых девяти матчах клуб добыл семь побед. Капитан команды Лаутаро Мартинес забил уже 11 голов в нынешнем чемпионате и возглавляет гонку бомбардиров.

Интер успел стартовать в Лиге Чемпионов выездным поединком против Реал Сосъедада. Пропустив в самом начале, итальянцы сумели спасти ничью и отыграться под занавес матча. Гол на счету все того же Лаутаро. А во втором туре «нерадзурри» дома обыграли Бенфику, а в третьем на своем поле победили австрийский Зальцбург.

Рома

В начале новой кампании результаты Ромы выглядят менее успешными чем в двух предыдущих сезонах под руководством Жозе Моуриньо. Португалец выдал худший старт сезона в своей тренерской карьере, а его Рома пока больше мучается на поле чем играет в футбол. Зато забивают подопечные португальского специалиста во всех без исключения играх.

В последних матчах Роме удалось немного стабилизировать результаты и подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Сейчас команда уже на 7-м месте.

Стоит отметить, что в Лиге Европы «волки» выиграли все три матча и уверенно возглавляют свою группу.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • У Интера серия из пяти матчей без поражений.
  • У Роиы пять побед кряду.
  • Рома выиграла лишь один из последних 13-ти очных матчей.

Прогноз

Интер считается фаворитом этого матча, да еще и Моуринью не поможет гостям подсказками с тренерской скамьи. Несмотря на это считаю, что Рома сможет навязать борьбу. Это будет матч самых результативных команд Италии на данный момент, поэтому ставить буду на Обе забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.98
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