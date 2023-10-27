Прогноз на матч Вест Хэм — Эвертон 29 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Вест Хэм Коэф.: 2.14 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 10-го тура английской Премьер Лиги состоится матч между столичным Вест Хэмом и Эвертоном. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе Лондона 29 октября. Начало игры запланировано на 14:00 по среднеевропейскому времени.

Вест Хэм

Вест Хэм в новом розыгрыше Премьер Лиги потерпел уже три поражения от Манчестер Сити, Астон Виллы и Ливерпуля, что откинуло их от зоны еврокубков.

Между этими неудачами «молотобойцы» победили Шеффилд Юнайтед и сыграли вничью с Ньюкаслом.

После девяти туров у них в активе 14 очков и теперь они занимают девятое место, отставая на пять очков от пятой позиции.

Эвертон

Эвертон уже несколько лет подряд борется за виживание, спасаясь от вылета на финише сезона. Команда давно не может похвастаться высокими местами в Премьер Лиге и в новом чемпионате тоже ставит задачу сохранить прописку в элите.

Этот сезон «ириски» начали привычно. Команда пять матчей не могла победить, однако благодаря успешным матчам с Борнмутом и Брентфордом, немного выровняла положение. После девяти туров Эвертон в трех очках от зоны вылета на 16-м месте в турнирной таблице.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Вест Хэм на своем поле забивает уже в 18-ти поединках кряду.

Эвертон проиграл лишь один гостевой матч из последних пяти.

Между собой команды не играли в ничью с 2020-го года.

Прогноз

Вест Хэм выглядит уверенней по ходу этого сезона и закономерно считается фаворитом. Команде Шона Дайча явно не хватает стабильности, поэтому ставить предлагаю на лондонскую команду.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram