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Прогноз на матч Астон Вилла — Лутон 29 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Астон Вилла - Лутон Таун прогноз
Астон Вилла Астон Вилла
Премьер-лига Англия 29 окт 2023, 10:00 Астон Вилла - Лутон Таун
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Англия, Birmingham, Вилла Парк
Лутон Таун Лутон Таун
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.78
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В рамках 10-го тура английской Премьер Лиги состоится матч между Астон Виллой и Лутоном. Встреча пройдет на Вилла Парке в Бирмингеме 29 октября. Начало игры запланировано на 15:00 по среднеевропейскому времени.

Астон Вилла

Хозяева поля после прихода Унаи Эмери показывают совсем другой футбол и теперь они являются одними из претендентов на высокие места.

После 9-ти туров они с 19-ю очками забрались на пятое место, что уже можно считать промежуточным успехом.

В минувшем туре Премьер Лиги «львы» разобрались в Вест Хэмом, не оставив ни единого шанса подопечным Дэвида Мойеса. При этом в новом сезоне Астон Вилла выиграла все четыре домашних матча в чемпионате, забив 17 голов и пропустив всего три.

Судя по всему, гостям придется очень непросто, если брать в учет уровень выступление хозяев поля в последнее время.

Лутон

Для скромной команды это первый в истории сезона в Премьер Лиге, поэтому их сложности в начале чемпионата довольно предсказуемы.

В первых четырех турах они не смогли заработать ни одного очка, хотя стоит отдать должное, ведь они играли с сильными соперниками. Первое очко они добыли в матче пятого тура с Вулверхэмптоном, а в следующем матче одержали первую победу над Эвертоном. Все это дает повод для радости и оптимизма.

Сейчас Лутон на одно очко опережает Бернли, что позволяет находиться над зоной вылета, занимая спасительное 17-е место.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Вилла на своем поле непременно забивает уже больше года подряд.
  • Лутон навыезде не проигрывал в двух последних матчах.
  • Команды сыграли между собой всего семь поединков, в которых ни разу не была зафиксирована ничья.

Прогноз

Хозяева уверенно должны разбираться со своим следующим соперником. Учитывая разницу в классе и игре команд в последнее время, ставить буду на победу Виллы с форой -1.5.

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.78
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