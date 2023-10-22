Прогноз на матч Лестер — Сандерленд 24 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Лестер Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 13-го тура английского Чемпионшипа Лестер сыграет против Сандерленда. Встреча пройдет на Кинг Пауэр Стэдиум 24 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Лестер

Весьма прогнозируемо этот коллектив в первом же сезоне стремится вернуться в элиту английского футбола. После 12 туров в активе Лестера одинадцать побед и одно поражение, они являются единоличными лидерами турнирной таблицы.

В целом игра хозяев поля не оставляет сомнений, что Лестер по итогам сезона снова вернется в Премьер Лигу. Команда здорово играет в атаке и забила достаточно много голов в лиге в 12 матчах – 26. Также неплохо «лисы» смотрятся при игре в обороне.

К слову – Лестер одна из самых сильных и стабильных команд дивизиона на данный момент.

Сандерленд

На данный момент «коты» идут на шестом месте турнирной таблицы и имеют в своем активе 19 очков. От первой двойки Сандерленд отстал прилично, но ведь главная задача заключается в том, чтобы занять место в первой шестерке, что даст право побороться за выход в Премьер Лигу через плей-офф.

Команда в 12-ти турах добыла шесть побед и пять раз проиграла. Еще одна встреча завершилась с ничейным результатом. При этом Сандерленд довольно неплохо действует в атаке, забив в чемпионате уже 21 гол, что является одним из лучших показателей в лиге.

Если говорить об игре в обороне, то Сандерленд пропустил 14 мячей в 12-ти матчах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Лестер дома не пропускает в трех играх кряду.

Сандерленд проиграл три гостевых матча из пяти последних.

Сандерленд побеждал Лестер навыезде еще в 2007-м году.

Прогноз

Хозяева на своем поле должны побеждать своего следующего соперника. Поверю букмекерам и поставлю на победу Лестера.

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