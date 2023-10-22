Прогноз на матч Норвич — Мидлсбро 24 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 13-го тура английского Чемпионшипа Новрич примет Мидлсбро. Встреча пройдет на Керроу Роуд 24 октября. Начало игры запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Норвич

На данный момент команда идет на седьмом месте турнирной таблицы. В активе Норвич Сити 17 баллов и коллектив является одним из самых результативных в новом сезоне.

В 12-ти матчах Норвич Сити забил 23 гола, но при этом команда пропустила 22 раза, что для представителей группы лидеров тоже достаточно немало.

Игра Норвич Сити в новом сезоне радует глаз болельщиков, ведь футболисты не стесняются много атаковать, хотя и часто за это их наказывают.

Мидлсбро

Команда в последний раз играла в Премьер Лиге в сезоне 2016/17. А в начале 2000-х вообще была крепким середняком и выступала в еврокубках под руководством Стива Макларена. Был у Мидлсбро и другой интересный тренер в то время — команду несколько лет возглавлял Гарет Саутгейт, нынешний наставник сборной Англии.

В прошлом сезоне «Боро» до конца боролся за промоушн. В чемпионате финишировали четвертыми, а в полуфинале плей-офф уступили Ковентри.

В этом сезоне старт откровенно не задался. Однако команда постепенно приходит в себя и уже поднялась на 13-е место в турнирной таблице. До зоны плей-офф всего 2 очка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Норвич на своем поле проиграл два из трех последних матчаей.

У Мидлсбро в гостях три победы кряду.

Норвич не побеждал Мидлсбро на своем поле уже 5 лет.

Прогноз

Команды стараются демонстрировать зрелищный, атакующий футбол, поэтому моей ставкой будет Обе забьют.

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