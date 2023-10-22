Прогноз на матч Бенфика — Реал Сосьедад 24 октября 2023 года
В рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов Бенфика будет принимать Реал Сосьедад. Встреча пройдет на Эштадиу да Луш в Лиссабоне 24 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.
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Бенфика
Команда провела интересную трансферную кампанию. В ПСЖ был продан Гонсалу Рамос, а в Ноттингем Форест отдали вратаря Влаходимоса. Из входящих трансферов стоит выделить переход Артура Кабрала из Фиорентины (20 млн) и покупку вратаря донецкого Шахтера Анатолия Трубина (10 млн).
Бенфика в этом сезоне стартовала с победы над Порту в Суперкубке Португалии. Чемпионат начался с поражения от Боавишты, но продолжился победной серией, которая насчитывает уже 7 матчей. Это позволяет команде занимать вторую позицию, оставая всего на одно очко от Спортинга.
К слову, в Лиге Чемпионов португальцы начали с поражений. В домашнем матче, играя с 13-й минуты в меньшинстве, Бенфика уступила Зальцбургу, а затем навыезде минимально проиграла Интеру.
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад — это команда из города Сан-Себастьян, что в Стране Басков. Клуб представляет собой достаточно большую силу в Испании и является опытным еврокубковым бойцом. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в Ла Лиге, что дало право ей выступать в Лиге Чемпионов.
На старте розыгрыша самого престижного турнира Европы, Сосьедад расписал домашнюю ничью с миланским Интером, а затем в гостях обыграл неуступчивый Зальцбург. На внутренней арене дела тоже идут неплохо. Баски проиграли только мадридским Реалу и Атлетико, и забивают в среднем по 2 гола за игру. Добавлю, что команда расположилась на 5-м месте в таблице Ла Лиги после десяти туров.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Бенфика проиграла 2 поединка из предыдущих 10-ти. Оба поражения пришлись на Лигу Чемпионов.
- Сосьедад победил в двух матчах из шести последних навыезде.
- Между собой команды раньше не встречались.
Прогноз
Хозяевам отступать некуда, если хотят побороться за выход из группы. Поставлю на победу Бенфики с форой 0.
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