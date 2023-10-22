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Прогноз на матч Севилья — Арсенал 24 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Севилья - Арсенал прогноз
Севилья Севилья
Лига Чемпионов 24 окт 2023, 15:00 Севилья - Арсенал
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Международные, Seville, Р. Санчес Пицхуан
Арсенал Арсенал
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.72
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В рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов Севилья будет принимать Арсенал. Встреча пройдет на Рамон Санчес Писхуан 24 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Севилья

Учитывая триумф в Лиге Европы минувшего сезона, Севилья получила право выступать в групповом этапе Лиги Чемпионов в этом сезоне, где успела стартовать с ничьих в играх с Лансом и ПСВ.

В чемпионате Севилья понемногу приходит в себя после трех поражений на старте. Команда уже выбралась из зоны вылета. В активе «нервионцев» 9 очков и есть матч в запасе против мадридского Атлетико, который был перенесен из-за сильных ливней. Стоит отметить, что тяжелый календарь и смена тренера пока не дают возможности подняться хотя бы в топ-10.

Арсенал

Подопечные Микеля Артеты после хорошего прошлого сезоне, в новом чемпионате стартовали тоже достаточно успешно. «Канониры» забивают во всех без исключения матчах, а победить не сумели лишь четыре раза - матчи против Фулхэма, Челси и Тоттенхэма закончились вничью, а Лансу в прошлом туре Лиги Чемпионов проиграли.

Старт в Лиге Чемпионов, куда команда вернулась после длительного отсутствия, получился смазанным, учитывая вышеупомянутое поражение Лансу. Перед этим Арсенал уверенно разобрался дома с нидерландским ПСВ Эйндховен.

В Английской Премьер Лиге команда входит в тройку лидеров после 9-ти сыгранных матчей.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Севилья на своем поле не проигрывает в пяти матчах кряду.
  • Арсенал проиграл лишь раз в последних 14-ти поединках.
  • Между собой команды встречались на групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 2007/2008. Тогда соперники обменялись домашними победами.

Прогноз

Думаю, в этом поединке нас ждет интересный, непредсказуемый футбол. Гости хоть и считаются фаворитами, однако Севилья на своем поле способна дать бой, что уже не раз доказывала. Ставить буду на Обе забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.72
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