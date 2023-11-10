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Прогноз на матч Лацио — Рома 12 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Лацио - Рома прогноз
Лацио Лацио
Серия А Италия 12 ноя 2023, 12:00 Лацио - Рома
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- : -
Италия, Rome, Олимпико (Рим)
Рома Рома
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.95
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В рамках 12-го тура итальянской Серии А нас ждет римское дерби, в котором сойдутся Лацио и Рома. Встреча пройдет на Стадио Олимпико в воскресенье, 12 ноября. Начало игры запланировано на 18:00 по центральноевропейскому времени.

Лацио

Команда не очень уверенно начала новый сезон, но в октябре ситуация исправилась. Римляне добыли четыре победы из пяти матчей и заметно поправили свое турнирное положение как в чемпионате Италии, так и в Лиге чемпионов.

Но в начале ноября Лацио все же проиграл. Подопечные Сарри уступили Болонье, однако затем добыли важную победу над Фейенордом на евроарене. Этот успех позволяет продолжать борьбу за выход из группы.

В турнирной таблице итальянской Серии А «орлы» занимают лишь 10-е место. Точно не таких результатов ждут поклонники этой команды, особенно после успешного прошлого сезона.

Рома

«Волки» как и другая римская команда, пока не могут найти свою игру в этом сезоне. Хоть в таблице они находятся чуть выше соседей, но игрой тоже не впечатляют.

Порой Рома выдает отличные отрезки, а иногда на футбольном поле не получается абсолютно ничего. Стоит отметить, что подопечные Моуринью уже не раз в этом сезоне демонстрировали характер и вырывали победы на последних минутах. Матчи против Лечче и Монцы тому подтвержение. Однако стабильности им точно не хватает.

На данный момент Рома расположилась на 7-й строчке в турнирной таблице Серии А.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Последние три поединка с участием Лацио закончились с одинаковым счетом 1:0.
  • Рома не смогла забить всего в одном поединке в этом розыгрыше Серии А.
  • Почти столетняя история противостояний насчитывает множество поединков. В последних двух Лацио побеждал с одинаковым счетом 1:0.

Прогноз

Букмекеры считают Рому и Лацио равными соперниками, ведь коэффициенты на их победы почти не отличаются. Думаю, матч получится напряженным и поставлю на то, что обе команды сумеют забить в ворота соперника.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.95
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