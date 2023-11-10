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Прогноз на матч Косово — Израиль 12 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Косово - Израиль прогноз
Косово Косово
Чемпионат Европы 12 ноя 2023, 14:45 Косово - Израиль
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Международные, Pristina, Fadil Vokrri Stadium
Израиль Израиль
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Израиль не проиграет
Коэф.: 1.59
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В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится матч между сборными Косова и Израиля. Встреча пройдет в Приштине в воскресенье, 12 ноября. Начало игры запланировано на 20:45 по центральноевропейскому времени.

Косово

Сборная Косово лишь в марте 2014-го провела свой первый официальный матч. Сразу отмечу, что страна далеко не всеми признана независимым государством, поэтому процесс появления сборной на международной арене длился так долго. Только в мае 2016-го Косово приняли в УЕФА и ФИФА.

Команда не выглядит главным аутсайдером в своей отборочной группе и точно котируется выше Андорры, однако и на выход на Чемпионат Европы не претендует. После семи сыгранных матчей косовары имеют лишь два поражения от Беларуси и Румынии. Еще четыре матча закончились с ничейным счетом, а в минувшей игре была разгромлена сборная Андорры.

Израиль

Сборная проявляла себя разве что в формате Лиги Наций. В дебютном розыгрыше было выиграно группу в дивизионе С, а в прошлом году сборная победила и в группе дивизиона В, обеспечив себе право подняться на элитный уровень. Но на Чемпионат Мира или хотя бы на Евро никак не получается пробиться.

Были надежды, что нынешний цикл станет прорывным, ведь жребий подкинул удобную группу. Проиграв фавориту, Швейцарии, «сине-белые» при ничьей дома с косоварами в марте, летом победили и Беларусь, и Андорру. Потом последвала ничья с румынами и еще одна победа над белоруссами. Таким образом, Изриаль еще сохранят шансы на выход из группы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Последние пять матчей Косово на своем поле сыграло вничью.
  • Израиль не проигрывает четыре матча кряду.
  • Единственный очный поединок мжду этими командами завершился вничью 1:1.

Прогноз

Израиль однозначно попробует зацепиться за шанс впервые в истории пробиться на европейский форум. Для этого команде необходимо побеждать в следующей игре. Для минимизации риска, ставить предлагаю на то, что гости не проиграют.

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Прогноз на матч Израиль не проиграет
Коэф.: 1.59
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