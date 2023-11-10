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Прогноз на матч Барселона — Алавес 12 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Барселона - Алавес прогноз
Барселона Барселона
Ла Лига Испания 12 ноя 2023, 10:15 Барселона - Алавес
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Испания, Barcelona, Estadio Olimpico Lluis Companys
Алавес Алавес
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.6
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В рамках 13-го тура испанской Ла Лиги состоится матч между Барселоной и Алавесом. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе Барселоны в воскресенье, 12 ноября. Начало игры запланировано на 16:15 по центральноевропейскому времени.

Барселона

Барселона в последнее время столкнулась с трудностями. Дело то ли в количестве травмированных игроков, то ли в юном их возрасте, а может команда просто немного выдохлась. Хави должен найти мотивацию и дать новый импульс, иначе каталонцы отпустят конкурентов слишком далеко.

Барселона сейчас на третьей строчке в таблице Ла Лиги, где набрала на 4 очка меньше, чем соседняя лидирующая Жирона. А в Лиге чемпионов команда в прошлой игре проиграла донецкому Шахтеру, но осталась лидером своей группы.

Алавес

Алавес начал новый чемпионат достаточно неплохо, однако со временем потерял темп. Победы над Валенсией и Севильей позволяют команде находиться на 14-ой позиции в таблице, но до зоны вылета всего пять очков. Думаю, что финиш на подобном месте, будет считаться для команды успехом. Стоит отметить, что Алавес только вернулся в Ла Лигу после вылета в сезоне 2021/2022.

В начале сезона команда катастрофически мало забивает — всего 10 голов в 12-ти играх, что является худшим показателем в лиге. В прошлом туре Алавес минимально одолел Альмерию.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Барселона из последних четырех матчей не пропустила лишь в одном.
  • Хоть Алавес и забивает мало, зато делает это регулярно. В последних пяти играх команда не уходила с поля без забитого мяча.
  • Барселона не проигрывала Алавесу с 2016-го года.

Прогноз

Учитывая плохую форму хозяев и не лучшую игру гостей в атаке, думаю, что голов будет не много. Ставить предлагаю на Тотал Меньше 3.5.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.6
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