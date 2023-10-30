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Прогноз на матч Ипсвич — Фулхэм 1 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ипсвич Таун - Фулхэм прогноз
Ипсвич Таун Ипсвич Таун
Кубок Английской лиги Сегодня, 15:45 Ипсвич Таун - Фулхэм
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- : -
Англия, Ipswich, Portman Road
Фулхэм Фулхэм
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 2.13
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100%
1хБет 5.00
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В 1/8 финала Кубка английской лиги состоится матч между "Ипсвич" и "Фулхэм". В этой игре сойдутся представитель Чемпионшипа и английской Премьер-лиги.

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"Ипсвич"

Новый сезон начался для команды очень успешно. После завершения первой трети сезона в Чемпионшипе “Ипсвич” занимает второе место в турнирной таблице.

По итогам 13 сыгранных матчах команда одержала 11 побед, сыграла вничью один раз и потерпела только одно поражение.

Перед предстоящей игрой "Ипсвич" встречался с "Плимутом" на своем поле и добыл очень непростую победу со счетом 3:2. Перед этим “Ипсвич” играл на выезде с "Бристоль Сити" и также праздновал победу со счетом 1:0.

"Фулхэм"

Представитель Лондона немного сбавил обороты в Премьер-лиге, хотя в последнем туре сумел отстоять ничья с "Брайтоном" на выезде. Встреча завершилась со счетом 1:1.

До этого лондонская команда потерпела поражение от "Тоттенхэма" на своем поле со счетом 1:2, но смогла обыграть "Шеффилд Юнайтед" дома со счетом 3:1. Также недавно у них было поражение от “Челси” со счетом 0:2.

В пяти последних гостевых матчах "Фулхэм" ни разу не победил, что оставляет неплохие шансы для “Ипсвича”.

Статистика и прогноз на матч

"Ипсвич" выиграл в 8 из 9 домашних матчей в этом сезоне. Интересно, что хозяева поля забивали как минимум два гола в 9 последних домашних матчах.

Не думаю, что “Фулхэму” очень важен этот турнир, поэтому буду ставить на "Ипсвич" с форой (0) с коэффициентом 2.13.

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Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 2.13
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1хБет 5.00
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