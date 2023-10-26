Прогноз на матч Хатайспор — Кайсериспор 27 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче десятого тура чемпионата Турции состоится встреча, в которой сыграют Хатайспор и Кайсериспор. Игра между соседями по турнирной таблице пройдет 27 октября.

Хатайспор

После девяти сыгранных туров команда занимает седьмое место и имеет в своем активе 14 очков. От зоны еврокубков Хатайспор отделяют лишь два очка и команда серьезно намеренна побороться за право на участие в международных клубных соревнованиях.

В девяти играх чемпионата Хатайспор проиграл лишь один раз, при этом пять раз команда сыграла вничью. Также на счету хозяев поля три победы в новом розыгрыше национального первенства.

Кайсериспор

Эта команда расположилась на девятом месте турнирной таблицы и у нее на одно очко меньше, чем у ее следующего соперника. Кайсериспор выиграл три матча, четыре раза сыграл вничью и еще две встречи проиграл.

Очевидно, что команда также ставит перед собой задачу побороться за место в первой четверке, чтобы получить право на участие в еврокубках в новом сезоне.

В любом случае, следующие соперники не являются претендентами на вылет, а значит с настроением и мотивацией у них все в порядке.

Статистика и прогноз на матч

Всего между собой команды провели семь матчей. Два раза побеждал Хатайспор, в то время как на счету Кайсериспора четыре победы. Остальные встречи завершились ничейным результатом.

В этом противостоянии сойдутся примерно равные по силе соперники. Вижу, что они обменяются голами, на что и буду ставить с коэффициентом 1.63.

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