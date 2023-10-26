Прогноз на матч Хатайспор — Кайсериспор 27 октября 2023 года
В матче десятого тура чемпионата Турции состоится встреча, в которой сыграют Хатайспор и Кайсериспор. Игра между соседями по турнирной таблице пройдет 27 октября.
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Хатайспор
После девяти сыгранных туров команда занимает седьмое место и имеет в своем активе 14 очков. От зоны еврокубков Хатайспор отделяют лишь два очка и команда серьезно намеренна побороться за право на участие в международных клубных соревнованиях.
В девяти играх чемпионата Хатайспор проиграл лишь один раз, при этом пять раз команда сыграла вничью. Также на счету хозяев поля три победы в новом розыгрыше национального первенства.
Кайсериспор
Эта команда расположилась на девятом месте турнирной таблицы и у нее на одно очко меньше, чем у ее следующего соперника. Кайсериспор выиграл три матча, четыре раза сыграл вничью и еще две встречи проиграл.
Очевидно, что команда также ставит перед собой задачу побороться за место в первой четверке, чтобы получить право на участие в еврокубках в новом сезоне.
В любом случае, следующие соперники не являются претендентами на вылет, а значит с настроением и мотивацией у них все в порядке.
Статистика и прогноз на матч
Всего между собой команды провели семь матчей. Два раза побеждал Хатайспор, в то время как на счету Кайсериспора четыре победы. Остальные встречи завершились ничейным результатом.
В этом противостоянии сойдутся примерно равные по силе соперники. Вижу, что они обменяются голами, на что и буду ставить с коэффициентом 1.63.
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