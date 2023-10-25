Прогноз на матч Жирона — Сельта 27 октября 2023 года
В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги состоится матч между Жироной и Сельтой. Встреча пройдет на Эстадио де Монтиливи 27 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.
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Жирона
В прошлом чемпионате команда заняла 10-е место и в новой кампании показывает отличные результаты. После десяти туров они делят первое место с мадридским Реалом, уступая ему только по дополнительным показателям.
Игра Жироны в новом сезоне радует глаз - команда играет в атакующий футбол, много забивает и мало пропускает.
Нет сомнений в том, что по итогам первенства Жирона останется в верхней части турнирной таблицы и в новом сезоне будет представлять свою страну в еврокубках.
Сельта
У команды из Виго всего шесть очков и отрицательная разницу мячей в минус восемь. При этом Сельта мало забивает – на их счету десять голов в десяти матчах.
В последних матчах Сельта не смогла победить Хетафе и уступила Атлетико. Пока у болельщиков нет повода для радости. Скорее всего, весь сезон их кумиры проведут в нижней части турнирной таблицы и будут бороться за выживание, если ничего не смогут изменить в ближайшее время.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Жирона не сумела забить лишь в одном поединке из последних 18-ти.
- У Сельты только одна победа в 10-ти играх этого сезона.
- Сельта не смогла забить Жироне лишь в одном матче из восьми последних.
Прогноз
Хозяева являются фаворитами по мнению букмекерских контор. На такой исход они дают хороший коэфициент, поэтому ставлю на победу Жироны.
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