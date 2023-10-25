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Прогноз на матч Жирона — Сельта 27 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Жирона - Сельта прогноз
Жирона Жирона
Ла Лига Испания Сегодня, 15:00 Жирона - Сельта
Завершен
1 : 0
Испания, Girona, Мунисипаль де Монтиливи
Сельта Сельта
Янхель Эррера
90 + 1’
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Жирона
Коэф.: 1.82
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В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги состоится матч между Жироной и Сельтой. Встреча пройдет на Эстадио де Монтиливи 27 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Жирона

В прошлом чемпионате команда заняла 10-е место и в новой кампании показывает отличные результаты. После десяти туров они делят первое место с мадридским Реалом, уступая ему только по дополнительным показателям.

Игра Жироны в новом сезоне радует глаз - команда играет в атакующий футбол, много забивает и мало пропускает.

Нет сомнений в том, что по итогам первенства Жирона останется в верхней части турнирной таблицы и в новом сезоне будет представлять свою страну в еврокубках.

Сельта

У команды из Виго всего шесть очков и отрицательная разницу мячей в минус восемь. При этом Сельта мало забивает – на их счету десять голов в десяти матчах.

В последних матчах Сельта не смогла победить Хетафе и уступила Атлетико. Пока у болельщиков нет повода для радости. Скорее всего, весь сезон их кумиры проведут в нижней части турнирной таблицы и будут бороться за выживание, если ничего не смогут изменить в ближайшее время.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Жирона не сумела забить лишь в одном поединке из последних 18-ти.
  • У Сельты только одна победа в 10-ти играх этого сезона.
  • Сельта не смогла забить Жироне лишь в одном матче из восьми последних.

Прогноз

Хозяева являются фаворитами по мнению букмекерских контор. На такой исход они дают хороший коэфициент, поэтому ставлю на победу Жироны.

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Прогноз на матч Победа Жирона
Коэф.: 1.82
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