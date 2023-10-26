Прогноз на матч Форталеза — ЛДУ Кито 28 октября 2023 года

Прогноз на матч ЛДУ-Кито не проиграет Коэф.: 1.84 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В финальном поединке Копа Судамерикана встретятся бразильская Форталеза и ЛДУ Кито. Встреча пройдет на Эстадио Доминго Бургеньйо Мигель 28 октября. Начало игры запланировано на 22:00 по среднеевропейскому времени.

Форталеза

Клуб на интервале 2010-2017 бессменно выступал на уровне третьего дивизиона страны. Пусть и не с первой попытки, но Форталеза смогла закрепиться в Серии А. В прошлом сезоне коллектив и вовсе смог занять восьмое место. Таким образом, бразильцы получили возможность сыграть в Копе Судамерикана, где сумели уже добраться до финала.

В чемпионате дела тоже идут хорошо. Команда все еще борется за попадание в Копа Лиьертадорес, хоть и занимает пока восьмое место.

ЛДУ Кито

В домашнем чемпионате команда после 9-ти матчей на второй позиции, однако если победят в игре 10-го тура против Универсидад Католика, то возглавят таблицу эквадорской Лиги Про.

На международной арене ЛДУ сначала уверенно прошли групповой этап, а затем в плей-офф выбили из турнира Ньюбленсе, бразильский Сан-Паулу и аргентинский клуб Дефенса и Хустисия.

Кстати, в своей истории ЛДУ Кито по разу побеждал в Копа Либертадорес и Копа Судамерикана.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Форталеза проиграла два предыдущих матча.

У эквадорской команды всего три поражения в последних 27-ми матчах.

Между собой команды раньше не встречались.

Прогноз

Букмекеры склоняются к тому, что бразильцы добьются победы, однако ЛДУ не стоит списывать со счетов. Тем более, что команда имеет опыт таких поединков в отличии от своего соперника. Я думаю, что опыт возьмет свое и поставлю на то, что эквадорский коллектив не проиграет.

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