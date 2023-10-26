EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Форталеза — ЛДУ Кито 28 октября 2023 года

Прогноз на матч Форталеза — ЛДУ Кито 28 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Форталеза - ЛДУ-Кито прогноз
Форталеза Форталеза
Южноамериканский кубок 28 окт 2023, 16:00 Форталеза - ЛДУ-Кито
-
- : -
Международные,
ЛДУ-Кито
Обзор Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч ЛДУ-Кито не проиграет
Коэф.: 1.84
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В финальном поединке Копа Судамерикана встретятся бразильская Форталеза и ЛДУ Кито. Встреча пройдет на Эстадио Доминго Бургеньйо Мигель 28 октября. Начало игры запланировано на 22:00 по среднеевропейскому времени.

Форталеза

Клуб на интервале 2010-2017 бессменно выступал на уровне третьего дивизиона страны. Пусть и не с первой попытки, но Форталеза смогла закрепиться в Серии А. В прошлом сезоне коллектив и вовсе смог занять восьмое место. Таким образом, бразильцы получили возможность сыграть в Копе Судамерикана, где сумели уже добраться до финала.

В чемпионате дела тоже идут хорошо. Команда все еще борется за попадание в Копа Лиьертадорес, хоть и занимает пока восьмое место.

ЛДУ Кито

В домашнем чемпионате команда после 9-ти матчей на второй позиции, однако если победят в игре 10-го тура против Универсидад Католика, то возглавят таблицу эквадорской Лиги Про.

На международной арене ЛДУ сначала уверенно прошли групповой этап, а затем в плей-офф выбили из турнира Ньюбленсе, бразильский Сан-Паулу и аргентинский клуб Дефенса и Хустисия.

Кстати, в своей истории ЛДУ Кито по разу побеждал в Копа Либертадорес и Копа Судамерикана.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Форталеза проиграла два предыдущих матча.
  • У эквадорской команды всего три поражения в последних 27-ми матчах.
  • Между собой команды раньше не встречались.

Прогноз

Букмекеры склоняются к тому, что бразильцы добьются победы, однако ЛДУ не стоит списывать со счетов. Тем более, что команда имеет опыт таких поединков в отличии от своего соперника. Я думаю, что опыт возьмет свое и поставлю на то, что эквадорский коллектив не проиграет.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч ЛДУ-Кито не проиграет
Коэф.: 1.84
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Челси - Брентфорд прогноз Премьер-лига Англия 28 окт 2023, 07:30 Прогноз на матч Челси — Брентфорд 28 октября 2023 года Челси Коэф.: 1.85 Брентфорд Рекомендуем 1хБет
Бавария - СК Дармштадт прогноз Бундеслига Германия 28 окт 2023, 09:30 Прогноз на матч Бавария — Дармштадт 28 октября 2023 года Бавария Коэф.: 1.82 СК Дармштадт Сделать ставку MelBet
Вердер - Унион прогноз Бундеслига Германия 28 окт 2023, 09:30 Прогноз на матч Вердер — Унион Берлин 28 октября 2023 года Вердер Коэф.: 1.57 Унион Сделать ставку MelBet
Борнмут - Бернли прогноз Премьер-лига Англия 28 окт 2023, 10:00 Прогноз на матч Борнмут — Бернли 28 октября 2023 года Борнмут Коэф.: 1.67 Бернли Рекомендуем MelBet
Халл Сити - Престон прогноз Чемпионшип Англия 28 окт 2023, 10:00 Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года Халл Сити Коэф.: 1.79 Престон Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 16:42 ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 16:13 Промах серба. Аль-Хиляль с голами Милинковича-Савича и Митровича обыграл Аль-Ахли Новости футбола Сегодня, 16:00 Премьер-лига Южной Африки: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости бокса Сегодня, 15:29 Состоялась церемония взвешивания между Фьюри и Нганну Новости тенниса Сегодня, 14:57 Определены полуфинальные пары на турнире WTA Elite Trophy 2023 Новости футбола Сегодня, 14:40 ВИДЕО. За 45 минут оформил хет-трик. Определен лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов Новости хоккея Сегодня, 14:20 НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч Новости футбола Сегодня, 13:47 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости футбола Сегодня, 13:10 Нкунку может скоро присоединиться к составу Челси Новости футбола Сегодня, 12:48 Ливерпуль также проявил интерес к нападающему Наполи
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Челси — Брентфорд 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Бавария — Дармштадт 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вердер — Унион Берлин 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Борнмут — Бернли 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Лейпциг — Кельн 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Ювентус — Верона 28 октября 2023 года