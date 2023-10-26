Прогноз на матч Ювентус — Верона 28 октября 2023 года

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В рамках 10-го тура итальянской Серии А состоится матч между Ювентусом и Вероной. Встреча пройдет на Альянц Стэдиуме в Турине 28 октября. Начало игры запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Ювентус

Туринский клуб сейчас занимает третье место в турнирной таблице и имеет в своем активе 20 очков. От лидирующего Интера они отстают всего на два очка.

У Ювентуса есть определенные проблемы с составом, а также на клуб оказывается огромное давление из-за скандалов с допингом Поля Погба и игрой в букмекерских конторах Николы Фаджоли, однако это не помешало подопечным Аллегри в минувшем туре обыграть Милан.

Верона

Верона начала новый чемпионат под проводом наставника Марко Барони. Команда сходу взялась исправно набирать очки, имея в активе победы над Ромой (2:1) и Эмполи (1:0), а также ничью с Болоньей. Проиграли матчи против крепкого Сассуоло, а также Аталанты и Милана.

После этого команда немного забуксовала и сейчас расположилась на 16-м месте в турнирной таблице и всего в двух очках от зоны вылета. Отмечу, что Верона мало забивает — всего 6 голов в стартовых 9-ти турах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ювентус не пропускает в четырех играх кряду.

Верона не может победить уже в семи играх подряд.

Верона лишь раз за последние 36 лет смогла не проиграть в Турине.

Прогноз

Ювентус стремится навязать борьбу за скудетто в этом сезоне и сейчас команда на ходу. Поэтому, на мой взгляд, у гостей очень мало шансов. Ставлю на хозяев с форой -1.

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