Прогноз на матч Эвертон — Бернли 1 ноября 2023 года
1 ноября состоится матч Кубка английской лиги между "Эвертоном" и “Бернли”. Представители нижней части турнирной таблицы английской Премьер-лиги определят участника четвертьфинала турнира.
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“Эвертон”
В минувшем туре АПЛ "Эвертон" на выходных одержал долгожданную победу, да еще и над представителем верхней части турнирной таблицы – "Вест Хэмом".
В предыдущих матчах команда потерпела поражение от "Ливерпуля" и одержала победу над "Борнмутом".
В целом же, "Эвертон" ужасно играет на своем поле, что явно не нравится местной публике. В последних пяти матчах “ириски” потерпели четыре поражения и одержали всего одну победу.
“Бернли”
"Бернли" проиграл в четырех из последних пяти матчей элитного дивизиона Англии.
В частности, были поражения "Челси", "Брентфорду" и "Борнмуту". Единственная победа была добыта над "Лутон Тауном". В гостевых матчах "Бернли" за последние пять игр одержал две победы и потерпел три поражения, что для команды такого уровня выглядит довольно неплохо.
Статистика и прогноз на матч
"Эвертон" выиграл три из последних четырех домашних матчей против “Бернли” и в ближайшем матче ситуация для гостей может повториться. Интересно, что обе команды забивали голы в четырех из последних пяти встреч.
Букмекеры считают фаворитом противостояния "Эвертон" и с этим сложно не согласиться. Обе команды умеют показывать результативный футбол и эта встреча, как мне кажется, исключением не будет. Поставалю на исход "обе команды забьют - да" с коэффициентом 1.91.
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