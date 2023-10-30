Прогноз на матч Эксетер Сити — Мидлсбро 31 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Мидлсбро Коэф.: 1.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги сойдутся "Эксетер Сити" и "Мидлсбро". Представитель Первой английской лиги померяется силами с командой из Чемпионшипа.

Читайте: Прогноз на матч Болонья - Верона

“Эксетер Сити”

На прошлой стадии кубка эта скромная команда смогла обыграть представителя английской Премьер-лиги "Лутон Таун" со счетом 1:0. Но стоит признать, что "Эксетер Сити" большую часть матча провел в обороне, хотя и создавал опасные моменты у ворот команды АПЛ.

Единственный гол был забит на 83-й минуте и он подарил “Эксетер Сити” возможность продолжить борьбу за трофей, который команда никогда и не выигрывала.

В чемпионате у “Эксетер Сити” дела идут крайне плохо - они занимают 17-е место и пока являются одним из кандидатов на вылет в четвертый по силе дивизион.

“Мидлсбро”

В предыдущем этапе Кубка английской лиги "Мидлсбро" играл против "Брэдфорд Сити" и добыл спокойную победу со счетом 2:0.

В целом же, "Мидлсбро" полностью контролировал игру и теперь у них есть все шансы на то, чтобы выйти в четвертьфинал турнира.

В Чемпионшипе дела у “Мидлсбро” идут не лучшим образом, так как команда идет на 10-й строчке и пока не является кандидатом на повышение в классе.

Статистика и прогноз на матч

Команды ранее не встречались друг с другом. Мне кажется, что "Мидлсбро" должен запросто побеждать в игре с таким скромным соперником. Буду ставить на то, что гости добудут победу в основное время. На этот исход предложен довольно приятный коэффициент 1,8.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram