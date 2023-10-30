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Прогноз на матч Эксетер Сити — Мидлсбро 31 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Экзетер Сити - Мидлсбро прогноз
Экзетер Сити Экзетер Сити
Кубок Английской лиги Вчера, 15:45 Экзетер Сити - Мидлсбро
Завершен
2 : 3
Англия, Exeter, St. James Park
Мидлсбро Мидлсбро
Ryan Trevitt
13’ 66’
49’
Morgan Rogers
59’
Самуэль Силвера
82’ (П)
Эммануэль Латте Лат
Обзор Детали матча Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Мидлсбро
Коэф.: 1.8
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В матче 1/8 финала Кубка английской лиги сойдутся "Эксетер Сити" и "Мидлсбро". Представитель Первой английской лиги померяется силами с командой из Чемпионшипа.

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“Эксетер Сити”

На прошлой стадии кубка эта скромная команда смогла обыграть представителя английской Премьер-лиги "Лутон Таун" со счетом 1:0. Но стоит признать, что "Эксетер Сити" большую часть матча провел в обороне, хотя и создавал опасные моменты у ворот команды АПЛ.

Единственный гол был забит на 83-й минуте и он подарил “Эксетер Сити” возможность продолжить борьбу за трофей, который команда никогда и не выигрывала.

В чемпионате у “Эксетер Сити” дела идут крайне плохо - они занимают 17-е место и пока являются одним из кандидатов на вылет в четвертый по силе дивизион.

“Мидлсбро”

В предыдущем этапе Кубка английской лиги "Мидлсбро" играл против "Брэдфорд Сити" и добыл спокойную победу со счетом 2:0.

В целом же, "Мидлсбро" полностью контролировал игру и теперь у них есть все шансы на то, чтобы выйти в четвертьфинал турнира.

В Чемпионшипе дела у “Мидлсбро” идут не лучшим образом, так как команда идет на 10-й строчке и пока не является кандидатом на повышение в классе.

Статистика и прогноз на матч

Команды ранее не встречались друг с другом. Мне кажется, что "Мидлсбро" должен запросто побеждать в игре с таким скромным соперником. Буду ставить на то, что гости добудут победу в основное время. На этот исход предложен довольно приятный коэффициент 1,8.

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Прогноз на матч Победа Мидлсбро
Коэф.: 1.8
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