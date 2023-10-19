Прогноз на матч Дерри Сити — Шелбурн 20 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Дерри Сити Коэф.: 1.55 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

20 октября в матче 34-го тура чемпионата Ирландии Дерри Сити на своем поле примет Шелбурн. Оба коллектива находятся в верхней части турнирной таблицы, однако преследуют разные задачи.

Дерри Сити

После 33 сыгранных туров эта команда идет на втором месте и дышит в спину лидеру чемпионата Шемроку. На данный момент у лидера турнирной таблицы на четыре очка больше, но также у них есть игра в запасе.

Кроме того, на третьем месте идет Ст. Патрикс, у которого на два бала меньше, чем у Дерри Сити, но также есть игра в запасе. Таким образом, в случае неудачи в этом туре хозяева поля рискуют опуститься на третье место в турнирной таблице.

Шелбурн

Этот коллектив очень неплохо выглядит в последних матчах и откровенно набрал ход. Команда идет на пятом месте в турнирной таблице и при определенных раскладах может еще навязать борьбу за чемпионский титул.

Сейчас же задача Шелбурна - ворваться в группу команд, которые получат право на попадание в еврокубки в новом сезоне. От еврокубковой зоны Шелбурн сейчас отстает на три балла и в целом у них есть все шансы на то, чтобы добиться желаемого результата по итогам сезона.

Прогноз на матч и статистика

Между собой команды провели 31 матч и лишь в четырех случаях победу праздновали футболисты Шелбурна, в то время как на счету Дерри Сити 19 побед. Последний раз команды встречались минувшим летом и дважды была зафиксирована ничья, что говорит о примерном равенстве составов.

Буду ставить на победу хозяев поля с коэффициентом 1.55.

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