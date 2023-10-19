Прогноз на матч Майнц — Бавария 21 октября 2023 года

Прогноз на матч П2(-1.5) Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги состоится матч между Майнцом и Баварией. Встреча пройдет на Мева-Арене 21 октября. Начало игры запланировано на 18:30 по среднеевропейскому времени.

Майнц

Эта команда не дает повода для радости болельщикам из-за своего старта в Бундеслиге. Начало сезона для коллектива выдалось очень неудачным, ведь в семи турах Майнц набрал всего два балла и сейчас находится на предпоследнем месте в таблице.

По мнению аналитиков, главной проблемой команды является низкая реализация, так как атака забила всего шесть голов в семи играх.

В предыдущем туре Майнц поделил очки с менхенгладбахской Боруссией, а до этого была ничья с Айнтрахтом. Все остальные матчи команда проиграла.

Бавария

Бавария непрерывно побеждает в Бундеслиге начиная с сезона 2012/13, но в прошлом футбольном году «красные» заняли первое место только лишь по разнице голов по сравнению с Боруссией Дортмунд. В текущем розыгрыше «баварцы» уступают лидирующему Байеру 2 балла, у команды 17 очков после семи туров.

Мюнхенцы в этом году сменили тренера, теперь клубом руководит Томас Тухель, который до этого работал в ПСЖ и Челси. После того как из команды ушел Роберт Левандовски и Садио Мане, летом был подписан Харри Кейн, который быстро прошел адаптацию и уже забил восемь голов в семи матчах Бундеслиги.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Майнц не знает побед в семи матчах кряду.

У Баварии серия из 10-ти матчей без поражений.

В последних трех матчах в рамках Бундеслиги Майнц на своем поле побеждал Баварию.

Прогноз

Несмотря на то, что Майнц является неудобным соперником для подопечных Тухеля, считаю, что мюнхенский клуб добьется убедительной победы. Ставить буду на победу гостей с форой -1.5.

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