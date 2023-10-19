EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Дармштадт — Лейпциг 21 октября 2023 года

Прогноз на матч Дармштадт — Лейпциг 21 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
СК Дармштадт - РБ Лейпциг прогноз
СК Дармштадт СК Дармштадт
Бундеслига Германия 21 окт 2023, 09:30 СК Дармштадт - РБ Лейпциг
-
- : -
Германия, Darmstadt, Merck-Stadion am Boellenfalltor
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги состоится матч между Дармштадтом и Лейпцигом. Встреча пройдет на Меру-Штадион ам Белленфальтор 21 октября. Начало игры запланировано на 15:30 по среднеевропейскому времени.

Дармштадт

Клуб из одноименного города, который основан в конце девятнадцатого века всего лишь четвертый раз попадает в высший дивизион Германии. Единожды клуб смог задержаться в Бундеслиге на два сезона – с 2015 по 2017 годы. В сезоне 2015/16 клуб занял четырнадцатое место в лиге, а в следующем году заняв последнюю строчку вновь вылетел во Вторую Бундеслигу.

В прошлом сезоне Дармштадт занял второе место во Второй Бундеслиге и вместе с Хайденхаймом сменил в высшем дивизионе страны аутсайдеров чемпионата – Шальке и Герту. Текущий сезон «лилии» начали с трех поражений и одной ничьи, но затем выровняли положение и добились побед в последних двух поединках против Аугсбурга и Вердера. В активе команды 7 очков и 11-я позиция в Бундеслиге.

Лейпциг

Лейпциг действующий обладатель Кубка Германии, а на старте нового сезона команда в матче за Суперкубок Германии разгромила Баварию.

В Бундеслиге с результатами пока тоже порядок. Лейпциг проиграл лишь в одном матче, когда в первом туре не совладал с леверкузенским Байером. В минувших двух турах команда матчи с мюнхенской Баварией и Бохумом свела вничью. В турнирной таблице подопечные Марко Розе на шестой ступеньке, а отставание от вышеупомянутого Байера 5 очков.

В Лиге Чемпионов «быки», кстати, тоже стартовали с победы над Янг Бойз, но затем проиграли действующему клубному чемпиону Европы - Манчестеру Сити.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Дармштадт забивает в четырех последних домашних матчах.
  • Лейпциг не может победить три игры кряду.
  • Между собой команды никогда не играли вничью.

Прогноз

Несмотря на хорошие результаты Дармштадта в последних матчах, гости должны прерывать свою неудачную серию. Поставить предлагаю на то, что команды обменяются голами.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Айн 19 октября 2023 года Кубок Лиги ОАЭ Сегодня, 10:30 Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Айн 19 октября 2023 года Аль-Наср Коэф.: 1.74 Аль-Айн Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Ребордоза — Брага 19 октября 2023 года Кубок Португалии Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Ребордоза — Брага 19 октября 2023 года Коэф.: 1.65 Брага Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж 20 октября 2023 года Про-лига Саудовская Аравия 20 окт 2023, 14:00 Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж 20 октября 2023 года Аль-Хиляль Коэф.: 1.58 Аль-Халидж Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер 20 октября 2023 года Бундеслига Германия 20 окт 2023, 14:30 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер 20 октября 2023 года Боруссия Д Коэф.: 1.6 Вердер Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года Серия B Италия 20 окт 2023, 14:30 Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года Парма Коэф.: 1.81 Комо Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:00 Отец Неймара опубликовал трогательный пост по случаю тяжелой травмы футболиста Новости футбола Сегодня, 04:30 В Барселоне обвинили Реал в ситуации с делом Негрейры Новости футбола Сегодня, 03:40 "Мне это не нравилось". Азар сказал, почему завершил карьеру Новости футбола Сегодня, 02:52 Тонали, Фаджоли, Дзаньоло и даже Бонуччи. Что нужно знать о скандале со ставками в Италии Новости футбола Сегодня, 02:27 Долги на 3 миллиона евро. Фаджоли дал показания в прокуратуре Новости футбола Сегодня, 02:21 Алжир приостановил чемпионат по футболу из-за войны Израиля и Сектора Газа Новости футбола Сегодня, 01:27 Неймар впервые поделился эмоциями после своей жуткой травмы Новости футбола Сегодня, 00:51 Настоящие чемпионы. Аргентина еще ни разу не пропустила гол после победы на ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 00:44 Бензема будет судиться с французским министром. Футболиста обвинили в связях с террористами Новости футбола Сегодня, 00:25 Интер Майами без Месси чудом ушел от поражения
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Айн 19 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ребордоза — Брага 19 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Эспаньол — Леганес 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Осасуна — Гранада 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Гавр — Ланс 20 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон 21 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Верона — Наполи 21 октября 2023 года