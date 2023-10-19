Прогноз на матч Дармштадт — Лейпциг 21 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги состоится матч между Дармштадтом и Лейпцигом. Встреча пройдет на Меру-Штадион ам Белленфальтор 21 октября. Начало игры запланировано на 15:30 по среднеевропейскому времени.

Дармштадт

Клуб из одноименного города, который основан в конце девятнадцатого века всего лишь четвертый раз попадает в высший дивизион Германии. Единожды клуб смог задержаться в Бундеслиге на два сезона – с 2015 по 2017 годы. В сезоне 2015/16 клуб занял четырнадцатое место в лиге, а в следующем году заняв последнюю строчку вновь вылетел во Вторую Бундеслигу.

В прошлом сезоне Дармштадт занял второе место во Второй Бундеслиге и вместе с Хайденхаймом сменил в высшем дивизионе страны аутсайдеров чемпионата – Шальке и Герту. Текущий сезон «лилии» начали с трех поражений и одной ничьи, но затем выровняли положение и добились побед в последних двух поединках против Аугсбурга и Вердера. В активе команды 7 очков и 11-я позиция в Бундеслиге.

Лейпциг

Лейпциг действующий обладатель Кубка Германии, а на старте нового сезона команда в матче за Суперкубок Германии разгромила Баварию.

В Бундеслиге с результатами пока тоже порядок. Лейпциг проиграл лишь в одном матче, когда в первом туре не совладал с леверкузенским Байером. В минувших двух турах команда матчи с мюнхенской Баварией и Бохумом свела вничью. В турнирной таблице подопечные Марко Розе на шестой ступеньке, а отставание от вышеупомянутого Байера 5 очков.

В Лиге Чемпионов «быки», кстати, тоже стартовали с победы над Янг Бойз, но затем проиграли действующему клубному чемпиону Европы - Манчестеру Сити.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Дармштадт забивает в четырех последних домашних матчах.

Лейпциг не может победить три игры кряду.

Между собой команды никогда не играли вничью.

Прогноз

Несмотря на хорошие результаты Дармштадта в последних матчах, гости должны прерывать свою неудачную серию. Поставить предлагаю на то, что команды обменяются голами.

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