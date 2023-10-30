Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Хоффенхайм 1 ноября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче второго раунда Кубка Германии состоится встреча дортмундской “Боруссии” и “Хоффенхайма”. Команды сыграют 1 ноября на стадионе “Сигнал Идуна Парк”.

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Боруссия Дортмунд

В этом сезоне “шмели” особе не блещут, хотя и входя в группу лидеров в турнирной таблице чемпионата Германии. После девяти матчей команда набрала 21 балл и занимает четвертое место в турнирной таблице. Интересно, что “Боруссия” входит в тройку представителей Бундеслиги, которые еще ни разу не проигрывали в новом сезоне. На их счету шесть побед и три ничейных результата.

Кубок Германии для “Боруссии” является знаковым турниром и нет сомнений, что на игру против “Хоффенхайма” тренерский штаб “шмелей” выставит основной состав. Если так и случится, то гостям придется очень несладко, если еще и учитывать уровень поддержки трибун в Дортмунде.

Хоффенхайм

А вот Хоффенхайм на удивление своих же поклонников демонстрирует очень уверенную игру в новом сезоне. Сейчас команда идет на шестом месте в турнирной таблице и отстает от зоны Лиги чемпионов всего на три балла.

Не исключено, что тренерский штаб не будет рисковать ключевыми футболистами и предоставит им отдых в кубковой встрече.

Статистика и прогноз на матч

Между собой команды встречались 33 раза и 16 из них победу праздновали футболисты “Боруссии”, а вот на счету “Хоффенхайма” всего семь побед в истории.

Считают, что “Боруссия” пройдет дальше, хотя и верю в то, что матч скучным не будет. Предлагаю поставить на исход обе команды забьют, на что букмекеры предлагают достаточно неплохой коэффициент 1,8.

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