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Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль 1 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Борнмут - Ливерпуль прогноз
Борнмут Борнмут
Кубок Английской лиги Сегодня, 15:45 Борнмут - Ливерпуль
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Англия, Bournemouth, Виталити
Ливерпуль Ливерпуль
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.65
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1 ноября 2023 года состоится матч Кубка английской лиги между "Борнмутом" и "Ливерпулем". Представители элиты английского футбола сойдутся на стадии 1/8 финала и гости здесь выглядят явными фаворитами.

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"Борнмут"

После серии неудач “вишни” в минувшем туре чемпионата Англии одержали домашнюю победу над "Бернли", прервав серию из четырех поражений.

В целом, “Борнмут” немного наладил свою игру, особенно на родной арене. В последних пяти матчах на своем поле команда добыла две победы и раз сыграла вничью.

“Ливерпуль”

У подопечных Юргена Клоппа дела идут в гору и они выиграли четыре из пяти последних матчей в разных соревнованиях.

В минувшем туре чемпионата Англии “красные” принимали на своем поле "Ноттингем Форест" и одержали разгромную победу со счетом 3:0. Также на минувшей неделе “Ливерпуль” добыл уверенную победу над "Тулузой" в Лиге Европы.

В целом, “Ливерпуль” является одним из главных претендентов на титул, если конечно же Юрген Клопп не станет пренебрегать турниром и не будет выпускать на его матчи резервный состав.

Статистика и прогноз на матч

У "Ливерпуля" есть тотальное преимущество в личных встречах. Команда выиграла три из последних четырех матчей против "Борнмута" и четыре из пяти игр закончились с общим количеством голов больше 2,5. В целом же гости сейчас на подъеме и пока сложно представить, что команда уровня “Борнмута” сможет их огорчить, тем более если речь идет об игре на выбывание.

Мне кжается, что в этой игре также будет пробит тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1.64.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.65
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