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Прогноз на матч Бока Хуниорс — Флуминенсе 4 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Бока Хуниорс - Флуминенсе прогноз
Бока Хуниорс Бока Хуниорс
Кубок Либертадорес 04 ноя 2023, 16:00 Бока Хуниорс - Флуминенсе
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Международные,
Флуминенсе Флуминенсе
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.6
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4 ноября состоится финальный матч Кубка Либертадорес. В нем сойдутся аргентинский “Бока Хуниорс” и бразильский “Флуминенсе”. Эти команды заслуживают победы в турнире, однако трофей достанется сильнейшему.

Бока Хуниорс

Аргентинская команда не является фаворитом противостояния, если верить букмекерским конторам. В целом с этим можно согласиться, ведь “Бока” прошла турнирную дистанцию не так просто, как это получилось у их соперников по финалу.

В национальном первенстве дела у одного из самых титулованных клубов Аргентины идут не лучшим образом. После 11-ти сыгранных туров они набрали 11 очков и занимают десятое место в турнирной таблице.

Флуминенсе

Бразильский клуб переживает приятное время, но дела у него идут прекрасно только на международной арене, пока в национальном первенстве успехов они не имеют

Дойти до финала самого престижного клубного турнира Южной Америки уже большой успех, но Флуминенсе вряд ли порадуется второму месту и будет играть только на победу.

В чемпионате Бразилии Флуминенсе расположился на восьмой строчке и это явно не то, чего ожидали от команды болельщики и боссы клуба.

Статистика и прогноз на матч

В последний раз Бока и Флуминенсе встречались 11 лет назад – в сезоне 2012 года. Тогда в рамках кубка Либертадорес они пересекались на групповой стадии и в четвертьфинале и провели четыре матча. Бока выиграла два матча при одной ничьей и одной победе бразильцев.

В финале цена ощибки очень велика, а значит команды будут играть крайне осторожно. Мне кажется, что мы не увидим футбол с большим количеством голов, а значит буду ставить на тотал меньше 2,5 за 1,60.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.6
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