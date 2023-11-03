Прогноз на матч Бока Хуниорс — Флуминенсе 4 ноября 2023 года
4 ноября состоится финальный матч Кубка Либертадорес. В нем сойдутся аргентинский “Бока Хуниорс” и бразильский “Флуминенсе”. Эти команды заслуживают победы в турнире, однако трофей достанется сильнейшему.
- Читайте также: Прогноз на матч Реал Сосьедад - Барселона
Бока Хуниорс
Аргентинская команда не является фаворитом противостояния, если верить букмекерским конторам. В целом с этим можно согласиться, ведь “Бока” прошла турнирную дистанцию не так просто, как это получилось у их соперников по финалу.
В национальном первенстве дела у одного из самых титулованных клубов Аргентины идут не лучшим образом. После 11-ти сыгранных туров они набрали 11 очков и занимают десятое место в турнирной таблице.
Флуминенсе
Бразильский клуб переживает приятное время, но дела у него идут прекрасно только на международной арене, пока в национальном первенстве успехов они не имеют
Дойти до финала самого престижного клубного турнира Южной Америки уже большой успех, но Флуминенсе вряд ли порадуется второму месту и будет играть только на победу.
В чемпионате Бразилии Флуминенсе расположился на восьмой строчке и это явно не то, чего ожидали от команды болельщики и боссы клуба.
Статистика и прогноз на матч
В последний раз Бока и Флуминенсе встречались 11 лет назад – в сезоне 2012 года. Тогда в рамках кубка Либертадорес они пересекались на групповой стадии и в четвертьфинале и провели четыре матча. Бока выиграла два матча при одной ничьей и одной победе бразильцев.
В финале цена ощибки очень велика, а значит команды будут играть крайне осторожно. Мне кажется, что мы не увидим футбол с большим количеством голов, а значит буду ставить на тотал меньше 2,5 за 1,60.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram