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Прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид 28 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Барселона - Реал Мадрид прогноз
Барселона Барселона
Ла Лига Испания 28 окт 2023, 10:15 Барселона - Реал Мадрид
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Испания, Barcelona, Estadio Olimpico Lluis Companys
Реал Мадрид Реал Мадрид
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Реал Мадрид не проиграет
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В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги нас ожидает Эль-Класико, матч между Барселоной и Реалом. Встреча пройдет на Эстадио Олимпико 28 октября. Начало игры запланировано на 16:15 по среднеевропейскому времени.

Барселона

Барса является действующим чемпионом Испании. На старте нового сезона подопечные Хави тоже выглядят весьма солидно. В чемпионате команда идет на третьем месте и уступает лишь одно очко лидирующим Реалу и Жироне, а в Лиге чемпионов стартовала с разгромной победы над Антверпеном и минимального успеха в гостевом матче с Порту. На данный момент Барселона лидирует в своей группе со стопроцентным показателем набранных очков.

У Барселоны множество кадровых проблем. Из-за травм в этой игре каталоноцам точно не помогут Кунде, Левандовски, Педри, Рафинья, Серхи Роберто и Фрэнки де Йонг. Исходя из этого подопечным Хави будет намного мложнее добиться положительного результата.

После паузы на матчи сборных Барселона одолела Атлетик Бильбао, а в Лиге чемпионов победила донецкий Шахтер. Далее Барсу ждут еще один матч с Щахтером в Лиге чемпионов и поединок против Сосьедада в Ла Лиге.

Реал Мадрид

Реал под руководством Карло Анчелотти в этом сезоне выглядит крайне стабильным коллективом. Может игра команды не всегда соответствует уровню игроков, но результат «сливочные» дают. Из негатива только поражение в дерби от Атлетико, после которого Реал разгромил Жирону в чемпионате и одолел Наполи в Лиге чемпионов. После этого последовали разгром Осасуны и ничья с Севильей на внутренней арене, а также гостевая победа над Брагой в рамках еврокубкового турнира. Стоит отметить, что в матчах с менее статусными командами Реал выглядит еще увереннее.

К слову, Реал возглавляет таблицу не только Ла Лиги, но и своей группы в Лиге чемпионов, где «сливочные» добились побед во всех трех матчах. К слову, успех Реала в следующей игре позволит досрочно выйти в 1/8 финала, и, как минимум до середины февраля сконцентрироваться на внутреннем первенстве.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Беспроигрышная серия Барселоны составляет уже 13 поединков, в которых команда добилась десяти побед.
  • Реал забивает на протяжении шестнадцати последних матчей.
  • В предыдущих шести поединках в Барселоне Реал проиграл лишь один раз.

Прогноз

У хозяев множество кадровых проблем, а учитывая, что у Реала проще календарь и было на один день больше отдыха, предположу, что гости будут свежее. Моя ставка — Реал не проиграет.

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Прогноз на матч Реал Мадрид не проиграет
Коэф.: 1.56
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