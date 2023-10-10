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Прогноз на матч Англия U21 — Сербия U21 12 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Англия (до21) - Сербия (до21) прогноз
Англия (до21) Англия (до21)
European Championship Qualification U-21 1 12 окт 2023, 14:45 Англия (до21) - Сербия (до21)
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Международные,
Сербия (до21) Сербия (до21)
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 2
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В рамках отбора на Чемпионат Европы-2025 состоится поединок между молодежными сборными Англии и Сербии. Матч состоится на стадионе Сити Граунд в Ноттингеме в четверг, 12 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Англия U21

Молодежная сборная Англии, состоящая из игроков недостигших 21-летнего возраста, является действующим чемпионом Европы. На минувшем этим летом турнире, англичане выиграли все 6 поединков и не пропустили ни одного гола. В составе команды стоит выделить основных футболистов команд Английской Премьер Лиги: Джеймс Траффорд, Рико Льюс, Коул Палмер, Харви Эллиотт, Нони Мадуэке.

Отбор на следующий молодежный Чемпионат Европы англичане начали с уверенной победу над Люксембургом.

Сербия U21

Сербия обладает достаточным количеством талантов, чтобы претендовать на высокие места в молодежном футболе. Сборная страны, состоящая из игроков до 21 года, в начале 2000-х годов дважды играла в финале молодежного Чемпиона Европы. Оба раза безуспешно. А в 2015-м году сербы стали чемпионами мира.

Борьбу за выход на Евро-2025 сербы поведут со сборными Англии, Люксембурга, Северной Ирландии, Украины и Азербайджана. Именно с победы над последними Сербия начала квалификационный турнир.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Англия имеет семь побед кряду. В этих матчах команда не пропускала.

Сербия не может победить навыезде уже в шести матчах подряд.

Между собой команды встречались трижды. Все три матча выиграла Англия, а сербы не забили ни одного гола.

Прогноз

Англичане должны уверенно побеждать — уж слишком очевидна разница в классе между командами. Моя ставка — победа хозяев с форой -1.5.

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 2
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