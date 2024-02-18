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Пхохан — Чонбук прогноз и ставки на матч 20 февраля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Поханг Стилерс - Джонбук Хюндай Моторс прогноз
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Лига чемпионов АФК 20 фев 2024, 05:00 Поханг Стилерс - Джонбук Хюндай Моторс
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В очередном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов АФК, Пхохан дома сыграет против команды Чонбук. Первый матч этих команд завершился в пользу Чонбук со счетом 2:0, эта игра начнется в 11:00 по центральноевропейскому времени.

Пхохан

Команда из корейского чемпионата, но там сезон еще не начался, К-лига стартует 1 марта. В прошлом сезоне они заняли итоговое второе место и набрали 64 очка после 38 матчей, Пхохан отстал от лидера на 12 очков. В предыдущих пяти матчах два раза победили, два раза сыграли вничью и раз проиграли. Это поражение произошло как раз в матче Лиги Чемпионов АФК. На групповом этапе Пхохан набрал 16 очков в шести матчах и заняли первую строчку в группе.

Чонбук

Еще одна команда из Южной Кореи вышла в плей-офф Лиги Чемпионов АФК со второй строчки группы F. Они набрали 12 очков после шести игр и уступили первому месту всего на одно очко. Чонбук занял четвертое место по итогам прошлого сезона К-лиги, в 38 матчах они набрали 57 очков. В крайних пяти матчах они победили три раза и дважды проиграли.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов АФК Чонбук победил на домашнем стадионе 2:0.
  • В общем, в пяти предыдущих играх Пхохан смог три раза победить, Чонбук - один раз и раз команды разошлись ничьей.
  • Чонбук забивает минимум один мяч уже три игры к ряду.

Пхохан — Чонбук Прогноз

Ответный матч Пхохан и Чонбук будет довольно непростым для обеих команд. Преимущество в два гола не гарантирует Чонбук выход в четвертьфинал, по моему мнению, Пхохан даст бой соперникам и поборется за выход в 1/4 финала. Я рискну и поставлю на победу Пхохан за 2,1.

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