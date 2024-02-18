Эвертон — Кристал Пэлас прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Эвертон Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В последнем матче 25 тура Английской Премьер-лиги Эвертон на своем поле сыграет против Кристал Пэлас. Эта игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

Эвертон

"Ириски" демонстрируют не очень стабильные результаты в нынешнем сезоне. Однако, не стоит забывать, что Премьер-лига сняла десять очков с Эвертона за нарушение финансового фейер-плей. Сейчас в их активе сейчас 19 очков и 18 строчка в турнирной таблице, если бы не это решение, то Эвертон имел бы 29 пунктов и шел гораздо выше. В крайних пяти играх они только раз победили, дважды проиграли и дважды сыграли вничью.

Кристал Пэлас

Команда также ведет борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге. Кристал Пэлас имеет 24 очка после 24 туров и занимает 16 место. В пяти последних матчах Кристал Пэлас только раз смог победить, Шеффилд со счетом 3:2, и проиграли четыре матча. В заключительной игре они проиграли Челси 1:3.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В нынешнем сезоне эти команды уже три раза играли между собой. В двух случаях Эвертон победил и раз сыграли вничью.

В общем, в пяти крайних матчах Эвертон не проиграл ни разу: три победы и дважды вничью.

Эвертон не выигрывает уже четыре матча, а Кристал Пэлас - два.

Эвертон — Кристал Пэлас Прогноз

Матч крайне важен для обеих команд, ни для одной из них еще не решены задачи в этом сезоне. Эвертон имеет много мотивации и будет фаворитом в этой игре, как по мне. Я готов поставить на них с коэффициентом 1,6.

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