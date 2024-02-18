EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Эвертон — Кристал Пэлас прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года

Эвертон — Кристал Пэлас прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Эвертон - Кристал Пэлас прогноз
Эвертон Эвертон
Премьер-лига Англия 19 фев 2024, 15:00 Эвертон - Кристал Пэлас
-
- : -
Англия, Liverpool, Гудисон Парк
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Эвертон
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В последнем матче 25 тура Английской Премьер-лиги Эвертон на своем поле сыграет против Кристал Пэлас. Эта игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

Эвертон

"Ириски" демонстрируют не очень стабильные результаты в нынешнем сезоне. Однако, не стоит забывать, что Премьер-лига сняла десять очков с Эвертона за нарушение финансового фейер-плей. Сейчас в их активе сейчас 19 очков и 18 строчка в турнирной таблице, если бы не это решение, то Эвертон имел бы 29 пунктов и шел гораздо выше. В крайних пяти играх они только раз победили, дважды проиграли и дважды сыграли вничью.

Кристал Пэлас

Команда также ведет борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге. Кристал Пэлас имеет 24 очка после 24 туров и занимает 16 место. В пяти последних матчах Кристал Пэлас только раз смог победить, Шеффилд со счетом 3:2, и проиграли четыре матча. В заключительной игре они проиграли Челси 1:3.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне эти команды уже три раза играли между собой. В двух случаях Эвертон победил и раз сыграли вничью.
  • В общем, в пяти крайних матчах Эвертон не проиграл ни разу: три победы и дважды вничью.
  • Эвертон не выигрывает уже четыре матча, а Кристал Пэлас - два.

Эвертон — Кристал Пэлас Прогноз

Матч крайне важен для обеих команд, ни для одной из них еще не решены задачи в этом сезоне. Эвертон имеет много мотивации и будет фаворитом в этой игре, как по мне. Я готов поставить на них с коэффициентом 1,6.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Эвертон
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Роял АМ - Кайзер Чифс прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 08:30 Роял АМ – Кайзер Чифс прогноз и ставки на матч 18 февраля Роял АМ Коэф.: 2.1 Кайзер Чифс Рекомендуем MelBet
Удинезе - Кальяри прогноз Серия А Италия Сегодня, 09:00 Удинезе – Кальяри прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года Удинезе Коэф.: 1.81 Кальяри Сделать ставку MelBet
Эмполи - Фиорентина прогноз Серия А Италия Сегодня, 09:00 Эмполи – Фиорентина прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года Эмполи Коэф.: 1.91 Фиорентина Сделать ставку MelBet
Шеффилд Юнайтед - Брайтон прогноз Премьер-лига Англия Сегодня, 09:00 Шеффилд Юнайтед – Брайтон прогноз и ставки на матч 18 февраля Шеффилд Юнайтед Коэф.: 1.67 Брайтон Рекомендуем MelBet
Фрайбург - Айнтрахт Фр прогноз Бундеслига Германия Сегодня, 09:30 Фрайбург – Айнтрахт Франкфурт прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года Фрайбург Коэф.: 1.85 Айнтрахт Фр Сделать ставку 1xBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:51 Потеря для Ювентуса. Капитан команды получил травму и пропустит около двух недель Новости футбола Сегодня, 07:21 Интер – Атлетико Мадрид: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 07:05 Лука Модрич разочарован своим сезоном в Реал Мадриде. Он хотел закончить карьеру иначе Новости футбола Сегодня, 06:44 Мбаппе в Барселону? Президент каталонского клуба неоднозначно ответил на такие предположения Новости футбола Сегодня, 06:16 Эвертон – Кристал Пэлас. Ориентировочные составы и последние новости Новости MMA Сегодня, 05:24 Назван главный бой турнира UFC 300. На кону будет титул чемпиона в полутяжёлой весовой категории Новости футбола Сегодня, 04:55 Ключевой центральный защитник Реал Мадрида скоро вернется в команду после травмы Новости футбола Сегодня, 04:42 ПСВ – Боруссия Дортмунд: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 03:55 Барселона определилась с главным претендентом на замену Хави Эрнандеса Новости футбола Сегодня, 03:30 ПСЖ продолжает искать замену Мбаппе. Теперь они заинтересовались Маркусом Рашфордом
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Роял АМ – Кайзер Чифс прогноз и ставки на матч 18 февраля Футбол Сегодня Удинезе – Кальяри прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года Футбол Сегодня Эмполи – Фиорентина прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года Футбол Сегодня Шеффилд Юнайтед – Брайтон прогноз и ставки на матч 18 февраля Футбол Сегодня Фрайбург – Айнтрахт Франкфурт прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года Футбол Сегодня Гранада - Альмерия прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года Футбол Сегодня ТС Гэлакси – Голден Эрроуз прогноз и ставки на матч 18 февраля Футбол Сегодня Анкарагюджю – Галатасарай прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 Футбол Сегодня Бохум – Бавария прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 Футбол Сегодня Лутон – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 18 февраля