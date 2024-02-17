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Калгари Флэймз — Виннипег Джетс прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Калгари Флэймз - Виннипег Джетс прогноз
Калгари Флэймз Калгари Флэймз
НХЛ 19 фев 2024, 15:00 Калгари Флэймз - Виннипег Джетс
Калгари , Cowshabank Saddledome
Виннипег Джетс Виннипег Джетс
Прогноз на матч Виннипег Джетс не проиграет
Коэф.: 1.66
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В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Калгари и Виннипегом. Встреча пройдет в понедельник, 19 февраля. Начало игры запланировано на 22:00 по центрально европейскому времени.

Калгари Флэймз

Флэймз ведут отчаянную борьбу за места в первой восьмерке в таблице Западной конференции. В 54-х поединках команда набрала 55 очков, что позволяет пока занимать лишь 12-е место. До конца регулярного чемпионата еще порядка тридцати матчей, а отставание от восьмого места составляет всего 5 баллов. Это позволяет говорить о неплохих шансах, однако требует немедленного улучшения результатов.

Интересно, что отметку в 40 набранных очков пересекли лишь Назем Кадри (45) и Блэйк Коулмен (43).

Виннипег Джетс

Джетс в текущем сезоне выглядят крепкой командой и демонстрируют уровень выше среднего. В 51-м поединке Виннипег набрал 69 очков и разместился на высокой четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Бросается в глаза количество пропущенных голов. Джетс пропустили всего 117 шайб и с запасом являются лучшей командой лиги по этому показателю. К примеру, идущая второй Флорида пропустила аж на 16 шайб больше.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Перед матчем против Виннипега Флэймз померяются силами с Детройтом Ред Уингз.
  • Виннипегу до игры против Калгари еще предстоит поединок против лидера конференции, Ванкувера.
  • Единственный очный матч этих команд в сезоне завершился победой хоккеистов из Калгари.

Калгари Флэймз — Виннипег Джетс Прогноз

Гости находятся в лучшей форме и отличаются отличной обороной. Думаю, что у Калгари будет не так много шансов и поставлю на то, что Виннипег Джетс не проиграет.

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Прогноз на матч Виннипег Джетс не проиграет
Коэф.: 1.66
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