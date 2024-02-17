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Бешикташ – Коньяспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Бешикташ - Коньяспор прогноз
Бешикташ Бешикташ
Суперлига Турция 19 фев 2024, 12:00 Бешикташ - Коньяспор
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- : -
Турция, Istanbul, Vodafone Park
Коньяспор Коньяспор
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Бешикташ
Коэф.: 1.53
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В 26-м туре Суперлиги Турции Бешикташ дома сыграет против Коньяспора. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Бешикташ

Бешикташ с 40 очками в активе ведет борьбу за третье место в Суперлиге. Сейчас “орлы” занимают четвертую позицию, но Трабзонспор опережает их только по дополнительным показателям. После прихода в команду главного тренера Фернанду Сантуша дела Бешикташа значительно наладились. Стамбульская команда в предыдущем туре сыграла 0:0 против Кайсериспора, но перед этим была победа над Трабзонспором (2:0), а также успех в матче 1/8 финала Кубка Турции против Антальяспора (2:1).

Коньяспор

Коньяспор проводит крайне слабый сезон и является одним из очевидных кандидатов на вылет. Команда Фахрудина Омеровича занимает 19-е место с 25 очками в активе, а от спасительного 16-го места ее отделяет три очка. В предыдущем туре Коньяспору удалось одержать очень важную победу над Анкарагюджю (1:0). Это была первая победа Коньяспора в Суперлиге за 8 матчей. а перед этим он также обыграл Сивасспор в овертайме в матче 1/8 финала Кубка Турции.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 7-м туре этого сезона Бешикташ переиграл Коньяспор (2:0)
  • Последняя победа Коньяспора на стадионе Бешикташа была в 2017 году

Прогноз на матч Бешикташ – Коньяспор

Бешикташ с каждым матчем начинает играть все лучше и лучше, поэтому думаю, что он справится с аутсайдером и наберет три очка.

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Коэф.: 1.53
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