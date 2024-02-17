Бешикташ – Коньяспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024
В 26-м туре Суперлиги Турции Бешикташ дома сыграет против Коньяспора. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.
Бешикташ
Бешикташ с 40 очками в активе ведет борьбу за третье место в Суперлиге. Сейчас “орлы” занимают четвертую позицию, но Трабзонспор опережает их только по дополнительным показателям. После прихода в команду главного тренера Фернанду Сантуша дела Бешикташа значительно наладились. Стамбульская команда в предыдущем туре сыграла 0:0 против Кайсериспора, но перед этим была победа над Трабзонспором (2:0), а также успех в матче 1/8 финала Кубка Турции против Антальяспора (2:1).
Коньяспор
Коньяспор проводит крайне слабый сезон и является одним из очевидных кандидатов на вылет. Команда Фахрудина Омеровича занимает 19-е место с 25 очками в активе, а от спасительного 16-го места ее отделяет три очка. В предыдущем туре Коньяспору удалось одержать очень важную победу над Анкарагюджю (1:0). Это была первая победа Коньяспора в Суперлиге за 8 матчей. а перед этим он также обыграл Сивасспор в овертайме в матче 1/8 финала Кубка Турции.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В 7-м туре этого сезона Бешикташ переиграл Коньяспор (2:0)
- Последняя победа Коньяспора на стадионе Бешикташа была в 2017 году
Прогноз на матч Бешикташ – Коньяспор
Бешикташ с каждым матчем начинает играть все лучше и лучше, поэтому думаю, что он справится с аутсайдером и наберет три очка.
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