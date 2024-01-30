ПАОК – Пансерраикос прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2.16 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

На среду запланированы ответные встречи четвертьфинала Кубка Греции, в том числе свой матч проведут ПАОК – Пансерраикос, прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

ПАОК

«Двуглавые орлы» пытаются везде успеть в этом сезоне, команда играла в Лиге конференций, где уверенно выиграла свою группу, опередив сильный Айнтрахт. В чемпионате ПАОК ведет борьбу за титул, так как лидирует после 20 туров, но преследователи совсем близко, ближайший на расстоянии двух баллов. Команда в последнем туре смогла обыграть дома одного из прямых конкурентов Панатинаикос – 2:1, этот успех и позволил выйти на чистое первое место.

Пансерраикос

Скромный Пансерраикос только пробился в элиту греческого футбола, где пытается освоиться. Команда играет в силу неплохого середняка, занимая девятую позицию из 14 клубов. Сейчас клуб находится в хорошей форме, так как не проигрывает в четырех матчах подряд чемпионата, набрав 8 очков за этот удачный отрезок. В последнем туре Пасерраикос не сумел дожать Волос на своем поле, пропустив на 90+4 минуте, в итоге боевая ничья – 2:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом матче ПАОК не оставил шансов сопернику, одержав выездную победу со счетом 4:0, играли команды и в чемпионате, в этом сезоне, тогда Пансерраикос и вовсе проиграл 0:5 в гостях.

У ПАОКа серия из пяти побед во всех турнирах.

Пансерраикос новичок греческой Суперлиги.

ПАОК – Пансерраикос Прогноз

Учитывая результат первой встречи, ответная игра превратилась в формальность, ПАОК уже дважды показывал свое превосходство в классе в этом сезоне. Нет сомнений в том, что «двуглавые орлы Севера» сыграют экспериментальным составом, ведь не стоит тратить силы на такой матч, когда борьба за титул находится в разгаре. Пансерраикос может воспользоваться ослабленным составом соперника, поэтому мы считаем перспективной ставку на обмен забитыми мячами.

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