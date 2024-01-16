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Палестина – ОАЭ прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Палестина - ОАЭ прогноз
Палестина Палестина
Кубок Азии 18 янв 2024, 12:30 Палестина - ОАЭ
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Международные, Al Wakrah, Al Janoub Stadium
ОАЭ ОАЭ
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.75
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100%
1хБет 5.00
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Во втором туре группового этапа Кубка Азии сборная Палестины сыграет против команды Объединенных Арабских Эмират. В первом туре команды провели абсолютно разные матчи и теперь находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Встреча пройдет 18 января 2024 года.

Палестина

В первой игре турнира этой скромной команде пришлось играть с одним из кандидатов на титул командой Ирана. Встреча предсказуемо завершилась победой иранцев со счетом 4:1.

Теперь же Палестине нужно набирать очки, если они хотят сохранить шансы на выход в плей-офф. Если они проиграют и второй матч, то уже гарантированно не смогут выйти из группы.

В последних пяти матчах палестинцы не добыли ни одной победы, да и вообще смогли забить лишь один мяч в ворота соперников.

ОАЭ

Команда находится в отличном расположении духа после победы в первом туре со счетом 3:1 над Гонконгом. В последних пяти матчах во всех турнирах эта сборная добыла четыре победы при одном поражении, забив в ворота соперников 10 голов.

ОАЭ не являются серьезными претендентами на титул, но уже по итогам этого тура они могут гарантировать себе место в плей-офф турнира, что они и попытаются сделать.

История противостояния

В своем последнем очном матче ОАЭ победили Палестину со счетом 2:0.

Прогноз на матч Палестина — ОАЭ

Палестинцы кажутся неспособными забить гол в ворота такого соперника. Буду ставить на то, что хотя бы одна из команд не отличится голом в этой игре с коэффициентом 1,75.

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Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.75
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