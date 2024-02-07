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Остенде – Антверпен прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Оостенде - Антверпен прогноз
Оостенде Оостенде
Кубок Бельгии 08 фев 2024, 14:00 Оостенде - Антверпен
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- : -
Бельгия,
Антверпен Антверпен
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Антверпен
Коэф.: 1.63
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В четверг футбола будет очень мало, поэтому даже матч Кубка Бельгии Остенде – Антверпен вызовет немалый интерес, предлагаем наш прогноз на данное событие.

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Остенде

В прошлом сезоне Остенде вылетел из элиты бельгийского футбола, при этом проблемы только продолжились, ведь есть опасность вылететь и со второго дивизиона. Команда идет 14-й в чемпионате, имея отрыв от зоны вылета всего один балл. При этом с клуба сняли 6 очков, что только усложнило задачу. Сейчас просматривается небольшой прогресс, удалось набрать 7 баллов в четырех противостояниях. Выход в полуфинал Кубка Бельгии можно считать основным достижением.

Антверпен

Для Антверпена текущий сезон не самый яркий, играли в группе Лиги Чемпионов, но заняли последнюю строчку в квартете. Команда идет второй в чемпионате, отставая от лидера на 10 очков, поэтому будет сложно защитить титул. Неплохие шансы взять трофей есть в национальном кубке, тем более что соперник в полуфинале проходимый. В последнем туре чемпионата Антверпен обыграл на своем поле прямого конкурента Брюгге со счетом 2:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Клубы играли между собой в прошлом сезоне, тогда обе их встречи завершились победами Антверпена с одинаковым счетом 3:0.
  • Антверпен одержал 4 победы в 5 встречах, во всех турнирах.
  • Остенде выиграл три матча из последних четырех.

Остенде – Антверпен Прогноз

В данном противостоянии гости котируются фаворитами, все-таки представитель второго дивизиона принимает клуб из элиты. Даже в гостях, Антверпен будет играть на победу, хотя еще есть ответная встреча. Класс фаворита выше, поэтому мы рискнем взять его чистую победу.

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Прогноз на матч Победа Антверпен
Коэф.: 1.63
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