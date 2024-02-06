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Анадолу Эфес — Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года

Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Анадолу Эфес - Маккаби Тель-Авив прогноз
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Евролига 08 фев 2024, 11:30 Анадолу Эфес - Маккаби Тель-Авив
Стамбул, Купол Синан Эрдем
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Прогноз на матч Победа Маккаби Тель-Авив
Коэф.: 2.3
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Анадолу Эфес сыграет против Маккаби Тель-Авив в рамках 26 тура баскетбольной Евролиги. Матч состоится в четверг, 8 февраля.

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Анадолу Эфес

Турецкая команда занимает 16 команду Евролиги из 18 в турнирной таблице. В 25 турах Эфес одержал десять побед и 15 раз проиграл. В предыдущих пяти матчах Анадолу одержали две победы и трижды проиграли. Что касается внутреннего чемпионата, то Эфес занимает вторую строчку в Суперлиге.

Маккаби Тель-Авив

Команда из Израиля продолжает вести борьбу за плей-офф Евролиги. Они занимают десятое место, имеют 13 побед и 12 поражений в 25 матчах. Во внутреннем чемпионате Маккаби идет на второй строчке и имеет в активе шесть побед в девяти матчах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне Маккаби Тель-Авив уже побеждал Анадолу Эфес, первый матч завершился со счетом 95:86.
  • В общем, в пяти предыдущих очных матчах команда из Израиля одержала четыре победы и однажды проиграла.
  • У обеих команд сейчас серия из двух побед подряд.

Анадолу Эфес — Маккаби Тель-Авив Прогноз

Обе команды по ходу сезона Евролиги демонстрируют нестабильные результаты. Однако, Маккаби Тель-Авив выглядит немного убедительнее, поэтому моя ставка будет именно на израильскую команду.

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Прогноз на матч Победа Маккаби Тель-Авив
Коэф.: 2.3
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