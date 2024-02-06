Торонто Мэйпл Лифс — Даллас Старз прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 5.5 Коэф.: 1.67 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Торонто и Далласом. Встреча пройдет в Канаде в ночь на четверг, 8 февраля. Начало игры запланировано на 01:00 по центрально европейскому времени.

Торонто Мэйпл Лифс

«Листья» неплохо выступают по ходу текущего чемпионата и идут в группе лидеров в таблице Восточной конференции. По итогам 48-ми матчей Торонто набрал 58 баллов, что позволяет претендовать на выход в плей-офф и занимать промежуточное шестое место.

Вильям Ньюландер и Остон Мэттьюс проводят крутой сезон, а американец и вовсе с 40 голами является лучшим снайпером лиги.

Даллас Старз

Старз по ходу сезона выглядят еще увереннее своего следующего соперника. Хоккеисты из Далласа уступают лишь Ванкуверу и Колорадо среди команд Западной конференции. Команда имеет на своем счету 183 забитых шайбы и входят в тройку лучших клубов лиги по этому показателю.

Больше других в плане результативности преуспел Джейсон Робертсон, в активе которого 50 очков по системе гол+пас.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Торонто выиграл лишь один домашний матч из последних четырех.

Перед матчем с Торонто Даллас сыграет против Баффало.

Пять предыдущих личных встреч между этими соперниками остались за канадской командой.

Торонто Мэйпл Лифс — Даллас Старз Прогноз

Команды демонстрирую результативный хоккей, поэтому можно предположить, что в этом матче тоже будет достаточное количество голов. Моя ставка — тотал больше 5.5.

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