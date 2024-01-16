Осасуна – Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.54 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках 1/8 финала Куба Испании свою встречу проведут Осасуна – Реал Сосьедад прогноз на матч этих соперников составлен нашими специалистами.

Осасуна

Памплонцы не впечатляют в этом сезоне, команда занимает скромное 12-е место в Примере, играя на уровне обычного середняка. Осасуна недавно получила шанс побороться за трофей, но уступила Барселоне в полуфинале Суперкубка Испании со счетом 0:2. В последнем туре команда обыграла дома аутсайдера Альмерию со счетом 1:0. Осасуна в прошлом сезоне смогла добраться до финала Кубка Испании, конечно, клуб постарается повторить этот успех.

Реал Сосьедад

Для Реал Сосьедада Кубок Испании всегда был важным турниром, клуб не жалеет здесь сил и пытается бороться за трофей. В Примере команда идет только шестой, хотя наверняка мечтала о четверке, отставание от первого квартета составляет целых 9 очков. В последнем туре клуб потерпел поражение в дерби от Атлетик Бильбао со счетом 1:2, продолжив серию без побед достигла четырех матчей. Основного успеха Реал Сосьедад в нынешнем сезоне добился в Лиге Чемпионов, выиграв свой квартет, это позволило выйти в плей-офф.

История очных противостояний

Команды уже играли между собой в этом сезоне, та встреча завершилась со счетом 1:1, Реал Сосьедад играл в гостях и владел преимуществом, хотя дожать соперника не удалось.

Прогноз на матч Осасуна – Реал Сосьедад

Минимальное преимущество букмекеры отдают гостям, хотя в целом стоит ожидать непредсказуемого матча, который может закончиться с любым исходом. На своем поле Осасуна постарается показать свой лучший футбол, к тому же на кону путевка в четвертьфинал турнира. Интересно выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram