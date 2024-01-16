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Олимпиакос – Панатинаикос прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Олимпиакос - Панатинаикос прогноз
Олимпиакос Олимпиакос
Кубок Греции 17 янв 2024, 14:00 Олимпиакос - Панатинаикос
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- : -
Греция,
Панатинаикос Панатинаикос
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.63
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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17 января свою ответную встречу в рамках Кубка Греции проведут Олимпиакос – Панатинаикос прогноз на матч этих соперников можно прочитать на нашем сайте.

Олимпиакос

Для Олимпиакоса текущий сезон складывается непросто, после 18 туров чемпионата клуб идет только четвертым, отставая от лидеров на 6 очков. В последнем матче удалось обыграть в гостях Кифисию со счетом 3:2, решающий мяч удалось забить только на 85-й минуте, играя в меньшинстве. Олимпиакос в группе Лиги Европы был третьим, поэтому продолжит борьбу в Лиге конференций. В предстоящей битве важно выиграть в психологическом плане у принципиального соперника.

Панатинаикос

В этом сезоне Панатинаикос уже прекратил борьбу в еврокубках, поэтому сконцентрировался на внутренней арене. Команда в чемпионате делит лидерство, отставая от ПАОКа только по дополнительным показателям. В последнем туре клуб упустил победу в дерби с прямым конкурентом АЕКом – 2:2, соперник сравнял счет только на 90+6 минуте с пенальти, соперник в том матче владел преимуществом. Панатинаикос настроен бороться за чемпионство, при этом не будет жертвовать национальным кубком.

История очных противостояний

В первом матче соперники не определили победителя, Олимпиакос открыл счет в первом тайме, а Панатинаикос сравнял во втором – 1:1.

Прогноз на матч Олимпиакос – Панатинаикос

Четвертьфиналист Кубка Греции в этой паре определится в ответной игре. Явного фаворита здесь нет, так как Олимпиакос играет дома, но встреча пройдет без зрителей. «Дерби вечных врагов» в стране вызовет ажиотаж, хотя зрелищной битвы мы от соперников не ждем. Рабочей выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.63
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1хБет 5.00
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