Ньюкасл – Борнмут прогноз и ставки на матч 17 февраля

Прогноз на матч Победа Ньюкасл Коэф.: 1.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Премьер-лига продолжается, в субботу, 17 февраля, состоится матч 25 тура между Ньюкасл Юнайтед и Борнмутом. Игра начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени.

Ньюкасл

Команда пытается вести борьбу за еврокубковую зону. "Сороки" сейчас на седьмой строчке Премьер-лиги и имеет в активе 36 очков после 24 матчей. В крайних пяти матчах Ньюкасл победил три раза, раз сыграл вничью и раз проиграл. В предыдущем матче они победили Ноттингем Форест со счетом 3:2.

Борнмут

"Вишни" на 13 месте Премьер-лиги, после 23 матчей они имеют 27 очков в своем активе. Борнмут является крепким середняком АПЛ, их отрыв от зоны вылета составляет восемь очков. В крайних пяти матчах они раз победили, дважды сыграли вничью и дважды проиграли. В предыдущем матче они проиграли Фулхэму 3:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В нынешнем сезоне Борнмут на своем поле обыграл Ньюкасла 2:0.

Борнмут не может победить уже три матча подряд. Ньюкасл не проигрывает четыре матча к ряду.

Ньюкасл – Борнмут прогноз

Ньюкасл сейчас на ходу и, несмотря на большое количество травмированных игроков, демонстрируют хороший футбол. Я не буду ничего придумывать и поставлю на победу "сорок" за 1,8.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram