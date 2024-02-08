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Ноттингем Форест – Ньюкасл прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Ноттингем Форрест - Ньюкасл прогноз
Ноттингем Форрест Ноттингем Форрест
Премьер-лига Англия 10 фев 2024, 12:30 Ноттингем Форрест - Ньюкасл
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- : -
Англия, Nottingham, City Ground, Nottingham
Ньюкасл Ньюкасл
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.66
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Заключительным матчем игрового дня Премьер-лиги в субботу, 10 февраля, станет встреча между Ноттингем Форест и Ньюкасл Юнайтед. Матч начнется в 18:30 по центральноевропейскому времени.

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Ноттингем Форест

"Лесники" сейчас ведут борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиги. В их активе 21 очко после 23 матчей. Ноттингем Форест сейчас не может похвастаться стабильностью, в крайних пяти играх они однажды победили (в Кубке Англии), дважды сыграли вничью и дважды проиграли. В крайней игре они в серии пенальти обыграли Бристоль Сити 2:1 и прошли в следующий раунд турнира.

Ньюкасл

"Сороки" пытаются навязать борьбу за попадание в еврокубки в следующем сезоне. Сейчас Ньюкасл на девятой строчке Премьер-лиги, имея в своем активе 33 очка после 23 туров. Отставание от еврокубковой зоны всего три очка. В предыдущих играх "сороки" трижды победили, сыграли вничью и раз проиграли. В крайней игре Ньюкасл устроил настоящую перестрелку с Лутоном, матч завершился 4:4.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Это уже второй очный матч между этими коллективами в этом сезоне. В первом круге Ноттингем победил на выезде 3:1. В общем, в пяти крайних матчах Ноттингем победил трижды, а Ньюкасл - дважды.
  • "Сороки" забивают минимум два мяча уже шесть матчей подряд.
  • Ноттингем демонстрирует посредственные результаты на домашнем стадионе - 12 очков в 11 играх. Ньюкасл по набранным очкам на выезде имеет всего восемь пунктов.

Ноттингем Форест – Ньюкасл прогноз

По моему мнению, этот матч будет довольно непростым для обеих команд. И я очень сомневаюсь, что игра будет очень голевой, поэтому я поставлю на тотал меньше трех голов за 1,66.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.66
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