Шемрок Роверс – Сент-Патрикс прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Шемрок Роверс Коэф.: 1.77 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В пятницу, 9 февраля, в Ирландии состоится матч за Суперкубок страны. Титул разыграют Шемрок Роверс и Сент-Патрикс. Игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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Шемрок Роверс

Команда является действующим чемпионом Ирландии. Кроме этого, Шемрок Роверс является самой титулованной командой в своей стране. Они 21 раз становились чемпионами и 25 раз выигрывали Кубок Ирландии. В предыдущих пяти матчах Шемрок Роверс одержал четыре победы и раз сыграли вничью.

Сент-Патрикс

Сент-Патрикс смог победить в Кубке Ирландии в прошлом сезоне. В финале они обыграли Богемианс х счетом 3:1. Что касается чемпионата, то они заняли третье место по результатам прошлого сезона.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В прошлых пяти очных матчах Шемрок Роверс одержал четыре победы и однажды сыграл вничью.

Обе команды на следующей неделе сыграют в первом туре Премьер-дивизиона Ирландии. Шемрок Роверс дома примет Данлолк, а Сент-Патрикс поедет в гости к Голвей Юнайтед.

Последний титул Суперкубка Ирландии Шемрок Роверс выигрывал в 2022 году, а Сент-Патрикс в последний раз выиграл еще в 2014 году.

Прогноз на матч Шемрок Роверс – Сент-Патрикс

Обе команды явно хотят начать сезон с победы и титула. Однако, по моему мнению, Шемрок Роверс является явным фаворитом этой игры, поэтому я не буду сильно рисковать и что-то придумать. Моя ставка - победа действующих чемпионов Ирландии за 1,77.

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