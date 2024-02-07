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Шемрок Роверс – Сент-Патрикс прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Шемрок Роверс - Сент-Патрикс прогноз
Шемрок Роверс Шемрок Роверс
Суперкубок Ирландии 09 фев 2024, 15:00 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс
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Ирландия, Dublin, Tallaght Stadium
Сент-Патрикс Сент-Патрикс
Обзор Н2Н Прогноз
Прогноз на матч Победа Шемрок Роверс
Коэф.: 1.77
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В пятницу, 9 февраля, в Ирландии состоится матч за Суперкубок страны. Титул разыграют Шемрок Роверс и Сент-Патрикс. Игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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Шемрок Роверс

Команда является действующим чемпионом Ирландии. Кроме этого, Шемрок Роверс является самой титулованной командой в своей стране. Они 21 раз становились чемпионами и 25 раз выигрывали Кубок Ирландии. В предыдущих пяти матчах Шемрок Роверс одержал четыре победы и раз сыграли вничью.

Сент-Патрикс

Сент-Патрикс смог победить в Кубке Ирландии в прошлом сезоне. В финале они обыграли Богемианс х счетом 3:1. Что касается чемпионата, то они заняли третье место по результатам прошлого сезона.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В прошлых пяти очных матчах Шемрок Роверс одержал четыре победы и однажды сыграл вничью.
  • Обе команды на следующей неделе сыграют в первом туре Премьер-дивизиона Ирландии. Шемрок Роверс дома примет Данлолк, а Сент-Патрикс поедет в гости к Голвей Юнайтед.
  • Последний титул Суперкубка Ирландии Шемрок Роверс выигрывал в 2022 году, а Сент-Патрикс в последний раз выиграл еще в 2014 году.

Прогноз на матч Шемрок Роверс – Сент-Патрикс

Обе команды явно хотят начать сезон с победы и титула. Однако, по моему мнению, Шемрок Роверс является явным фаворитом этой игры, поэтому я не буду сильно рисковать и что-то придумать. Моя ставка - победа действующих чемпионов Ирландии за 1,77.

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Прогноз на матч Победа Шемрок Роверс
Коэф.: 1.77
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