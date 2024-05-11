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Манчестер Юнайтед – Арсенал: когда и где смотреть онлайн матч 37-го тура Премьер-лиги

Новости футбола Сегодня, 07:57
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Манчестер Юнайтед – Арсенал: когда и где смотреть онлайн матч 37-го тура Премьер-лиги Фото: сайт Премьер-лиги / Автор неизвестен

Одним из центральных матчей 37-го тура Английской Премьер-лиги станет встреча Манчестер Юнайтед и Арсенала.

Манчестер Юнайтед – Арсенал: что нужно знать о матче

Манчестер Юнайтед всё еще имеет шансы на попадание в зону еврокубков следующего сезона. Но эти шансы очень малые. Отставание от Тоттенхэма, который расположился на пятом месте составляет шесть очков и обоим командам осталось провести по три игры. После разгромного поражения от Кристал Пэлас, в предыдущем туре, Красные дьяволы пропустили вперед Ньюкасл и Челси и на данный момент занимают восьмую строчку.

Арсенал продолжает борьбу с Манчестер Сити за чемпионство. В этой гонке еще теоретически участвует Ливерпуль, но их шансы на победу в этом сезоне крайне малы, именно поэтому основным соперником канониров являются горожане. Перед началом тура лондонцы опережали своих преследователей на один бал, но у Манчестер Сити есть игра в запасе. Важно отметить, что у Арсенала лучшая разница забитых и пропущенных мячей, поэтому ничья подопечных Пепа Гвардиолы в любом из матчей сравняет их по очкам, но канониры всё равно будут на вершине турнирной таблицы.

Напомним, что предыдущий матч между этими командами в первой половине сезона на «Эмирейтс» закончился уверенной победой Арсенала со счётом 3:1.

Манчестер Юнайтед – Арсенал: когда и где состоится матч

Матч между Манчестер Юнайтед и Арсеналом состоится в воскресенье, 12 мая и пройдет в Манчестере на «Олд Траффорд». Арбитр даст стартовый свисток в 17:30 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах:

  • Варшава – 17:30
  • Киев – 18:30
  • Ереван – 19:30
  • Астана – 20:30

Манчестер Юнайтед – Арсенал: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

  • Армения - Setanta Sports 1, FAST
  • Азербайджан - Setanta Sports 1, AZ Sport
  • Грузия - Setanta Sports 1
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Setanta Sports 1
  • Кыргызстан - Setanta Sports 1
  • Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
  • Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
  • Молдова - Setanta Sports 1
  • Польша - Viaplay Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports 1
  • Туркменистан - Setanta Sports 1
  • Украина – Setanta Sport Ukraine
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
  • Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports
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Манчестер Юнайтед Арсенал Премьер-лига Англия
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