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«ПСЖ будет сильнее в следующем сезоне». Тренер парижан прокомментировал уход Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 08:16
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
«ПСЖ будет сильнее в следующем сезоне». Тренер парижан прокомментировал уход Мбаппе Фото с сайта essentiallysports.com / Автор неизвестен

Вчера главная звезда Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе официально положил конец слухам о своём уходе из команды. На своей странице в социальной сетиX он опубликовал видео, в котором рассказал, что покинет команду по окончанию сезона. Неясным только остается вопрос, куда именно переедет француз, хотя с большой долей вероятности его новым клубом станет Реал Мадрид.

Заявление нападающего не вызвало какой-то особенной реакции общетсвенности, ведь уже давно было известно решение Мбаппе. Это же подтвердил главный тренер парижан Луис Энрике. Он заявил, что о решении нападающего знали заблаговременно, а его команда станет сильнее в следующем году. Его слова приводит Фабрицио Романо:

«Мы все знали, что Килиан Мбаппе покинет ПСЖ. Никаких изменений не будет, для нас всё остается по-прежнему. Желаю Мбаппе всего наилучшего.

Я до сих пор убежден, что в следующем сезоне мы будем сильнее. Запомните мои слова. ПСЖ будет сильнее в следующем сезоне».

Ранее мы сообщали, что Мбаппе в своём обращении не упомянул имена двух важных личностей Пари Сен-Жермен.

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ПСЖ Лига 1 Франция
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