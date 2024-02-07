Салернитана – Эмполи прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.9 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 24-м туре Серии А состоится важнейший матч в борьбе за выживание между Салернитаной и Эмполи. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Салернитана

Салернитана – пока что абсолютно худшая команда этого сезона Серии А. Она выиграла только 2 матча и набрала всего 13 очков, находясь на последнем месте в таблице. Однако спастись еще реально, ведь отставание от спасительного 17-го места составляет лишь 5 очков. Чтобы улучшить свое положение, Салернитана зимой подписала аж 9 новых футболистов, среди которых 7 перешли на правах аренды, а легендарный Жером Боатенг перешел как свободный агент. В предыдущем туре команда Филиппо Индзаги сыграла 0:0 против Торино.

Эмполи

Эмполи с 18 очками в активе располагается прямо над Салернитаной, на 19-м месте. Так что проигрывать в данном матче “адзурри” нельзя ни в коем случае. Результаты Эмполи резко улучшились, когда вместо Аурелио Андреаццоли главным тренером стал Давиде Никола. В последних 3 матчах Эмполи набрал 5 очков: победа над Монцей (3:0), а также ничьи против Ювентуса (1:1) и Дженоа (0:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Эмполи не проигрывает в 6 последних матчах против Салернитаны подряд

Последняя победа Салернитаны над Эмполи была еще в 2021 году, когда команды играли в Серии В

Прогноз на матч Салернитана – Эмполи

Салернитана и Эмполи страдают от серьезных проблем в обороне. Делаю ставку на то, что в этом матче забьют обе команды.

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