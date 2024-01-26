Нигерия – Камерун прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2 Коэф.: 1.76 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Нигерия – Камерун, соперники сыграют между собой в 1/8 финала Кубка Африки.

Нигерия

Сборная Нигерии привезла весьма солидный состав на этот турнир, с которым можно бороться даже за трофей. По игре есть вопросы, в первом туре владели большим преимуществом, но дожать Экваториальную Гвинею так и не смогли – 1:1, во второй встрече по делу обыграли хозяев турнира Кот-д’Ивуар – 1:0. В последнем матче против Гвинея-Бисау выдали посредственный матч, но смогли выиграть – 1:0. Семи набранных очков хватило только для второго места, пропустили вперед Экваториальную Гвинею по дополнительным показателям.

Камерун

На этом турнире Камерун выглядит очень тяжело, хотя от такой сборной всегда высокие ожидания. В первом туре команда не смогла обыграть Гвинею, хоть и провела в большинстве весь матч – 1:1. Не удалось устоять во втором туре против мощного Сенегала – 1:3. Определяющей была битва против Гамбии, где соперник повел на 85-й минуте 2:1, камерунцы успели забить два мяча и вырвать победу – 3:2, такой успех позволил пробиться в плей-офф со второго места.

История очных встреч

У соперников большая история очных противостояний, играли они с переменным успехом, последний раз команды пересекались летом 2021 года, когда провели две товарищеские встречи, одна завершилась 0:0, а в другой был сильнее Камерун – 1:0.

Нигерия – Камерун Прогноз

Вывеска достойная финала, команды известны своим мастерством даже за пределами Африки. Если изначально фаворита в этой паре не было, сейчас небольшое преимущество отдают нигерийцам. Стоит ожидать сложного матча, где все может решить один гол. Проходимой здесь выглядит ставка на тотал меньше 2 голов.

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