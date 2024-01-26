Ангола – Намибия прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года
27 января будут сыграны первые две встречи 1/8 финала Кубка Африки, в первой игре сойдутся Ангола – Намибия прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.
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Ангола
Для Анголы пока турнир складывается очень хорошо, в двух встречах из трех на групповом этапе команда считалась небольшим андердогом, а в одной встрече шансы на успех были равными. В первом матче расписали мировую с Алжиром – 1:1, потом одолели Мавританию – 3:2, свой последний матч сборная выиграла у Буркина-Фасо со счетом 2:0. Так Ангола набрала 7 очков, что позволило выиграть свой квартет. Учитывая уровень предстоящего соперника, Ангола способна зайти дальше.
Намибия
Для Намибии выход в плей-офф большой успех, ведь на этом турнире команда впервые выиграла на Кубке Африки, сенсационно одолев в первом туре Тунис – 1:0. Эйфория длилась недолго, так как во второй встрече команда уступила Южной Африке со счетом 0:4. Судьба путевки в раунд стыковых встреч решилась в последнем туре, когда Намибия сумела устоять против Мали – 0:0. Четыре набранных очка позволили занять третью строчку и пройти дальше за счет хороших показателей в рейтинге третьих мест.
История очных встреч
Как показывает статистика, соперники играли между собой трижды, два товарищеских матча и один официальный, все встречи завершились вничью.
Ангола – Намибия Прогноз
На бумаге Ангола котируется небольшим фаворитом, но стоит ожидать сложного матча. С большой вероятностью, Намибия сделает ставку на оборону, поэтому, футбол должен получиться закрытым. Неплохо здесь выглядит вариант со ставкой на тотал меньше 2 забитых мячей.
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