EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Ангола – Намибия прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года

Ангола – Намибия прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Ангола - Намибия прогноз
Ангола Ангола
Кубок африканских наций 27 янв 2024, 12:00 Ангола - Намибия
-
- : -
Международные, Bouake, Stade de la Paix
Намибия Намибия
Обзор Н2Н Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.78
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

27 января будут сыграны первые две встречи 1/8 финала Кубка Африки, в первой игре сойдутся Ангола – Намибия прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Ангола

Для Анголы пока турнир складывается очень хорошо, в двух встречах из трех на групповом этапе команда считалась небольшим андердогом, а в одной встрече шансы на успех были равными. В первом матче расписали мировую с Алжиром – 1:1, потом одолели Мавританию – 3:2, свой последний матч сборная выиграла у Буркина-Фасо со счетом 2:0. Так Ангола набрала 7 очков, что позволило выиграть свой квартет. Учитывая уровень предстоящего соперника, Ангола способна зайти дальше.

Намибия

Для Намибии выход в плей-офф большой успех, ведь на этом турнире команда впервые выиграла на Кубке Африки, сенсационно одолев в первом туре Тунис – 1:0. Эйфория длилась недолго, так как во второй встрече команда уступила Южной Африке со счетом 0:4. Судьба путевки в раунд стыковых встреч решилась в последнем туре, когда Намибия сумела устоять против Мали – 0:0. Четыре набранных очка позволили занять третью строчку и пройти дальше за счет хороших показателей в рейтинге третьих мест.

История очных встреч

Как показывает статистика, соперники играли между собой трижды, два товарищеских матча и один официальный, все встречи завершились вничью.

Ангола – Намибия Прогноз

На бумаге Ангола котируется небольшим фаворитом, но стоит ожидать сложного матча. С большой вероятностью, Намибия сделает ставку на оборону, поэтому, футбол должен получиться закрытым. Неплохо здесь выглядит вариант со ставкой на тотал меньше 2 забитых мячей.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.78
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Олимпия Милано - Барселона прогноз Евролига Сегодня, 14:30 Олимпия Милано – Барселона прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Олимпия Милано Коэф.: 1.6 Барселона Рекомендуем 1хБет
Айнтрахт Фр - Майнц 05 прогноз Бундеслига Германия Сегодня, 14:30 Айнтрахт Франкфурт – Майнц прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Айнтрахт Фр Коэф.: 2.03 Майнц 05 Сделать ставку 1хБет
Бристоль Сити - Ноттингем Форрест прогноз Кубок Англии Сегодня, 14:45 Бристоль Сити – Ноттингем Форест прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Бристоль Сити Коэф.: 1.79 Ноттингем Форрест Сделать ставку 1хБет
Челси - Астон Вилла прогноз Кубок Англии Сегодня, 14:45 Челси – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Челси Коэф.: 1.63 Астон Вилла Рекомендуем 1хБет
Шеффилд Уэнсдэй - Ковентри Сити прогноз Кубок Англии Сегодня, 14:45 Шеффилд Уэнсдей – Ковентри Сити прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Шеффилд Уэнсдэй Коэф.: 1.6 Ковентри Сити Сделать ставку 1хБет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости крикета Сегодня, 12:13 Два игрока сборной Замбии забанены за употребление наркотиков Новости футбола Сегодня, 12:09 Президент Наполи выразился о будущем Моуриньо Новости футбола Сегодня, 12:01 Официально. Шахтёр выиграл борьбу у клубов АПЛ за 20-летнего бразильца Новости футбола Сегодня, 12:00 Грядут изменения. Что нужно знать о новом формате Лиги чемпионов УЕФА? Новости бокса Сегодня, 11:53 WBC санкционировала проведение реванша между Фьюри и Усиком Новости футбола Сегодня, 11:51 Бавария близка к подписанию французского защитника Новости футбола Сегодня, 11:35 Известно, какие планы у Клоппа в дальнейшем Новости футбола Сегодня, 11:33 Официально. Брентфорд усилился исландским вратарём Новости футбола Сегодня, 10:56 Президент Наполи прокомментировал отказ от продления контракта лидером своей команды Новости футбола Сегодня, 10:37 Навсегда легенда Ливерпуля. Реакция социальных сетей на уход Юргена Клоппа
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Олимпия Милано – Барселона прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Айнтрахт Франкфурт – Майнц прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Бристоль Сити – Ноттингем Форест прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Челси – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Шеффилд Уэнсдей – Ковентри Сити прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Кальяри – Торино прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Лион – Ренн прогноз и ставки на матч 26 января 2023 года Футбол Сегодня Альмерия – Алавес прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Тоттенхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Баскетбол Сегодня Милуоки Бакс — Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года