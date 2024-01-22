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Наполи - Интер прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года

Илеана Санчес Илеана Санчес Експерт Dailysports
Наполи - Интер М прогноз
Наполи Наполи
Суперкубок Италии Сегодня, 14:00 Наполи - Интер М
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- : -
Италия, Riyadh, Al-Awwal Park
Интер М Интер М
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Интер М
Коэф.: 1.61
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Dailysports представляет вашему вниманию прогноз на финальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся Наполи и Интер Милан. Матч состоится в понедельник, 22 января, и начнется в 20:00 по среднеевропейскому времени.

Наполи

Суперкубок Италии 2024 впервые в истории проходит в новом формате, когда в турнире принимали участие четыре команды, а перед решающей встречей за трофей у участников еще были полуфиналы. В предыдущем раунде "партенопеи" встречались с Фиорентиной, которую смогли победить даже слишком легко - 3:0. Для действующего чемпиона это была первая победа с разницей в 3+ голов с сентября прошлого года.

История Наполи в текущем сезоне стала наглядным примером, что статус чемпиона страны не дарит никаких дополнительных преференций. С момента выигрыша Скудетто весной 2023 года клуб потерял несколькиз важных игроков, остался без главного тренера и сейчас занимает только девятое место в Серии А.

Интер

История складывается таким образом, что скинуть с чемпионского трона Наполи может его ближайший соперник по Суперкубку Италии - Интер. Клуб из Милана в первой половине текущего сезона показывал одну из самых стабильных игр и заслуженно занимал первое место в таблице. Прямо сейчас позицию лидера у Интера отобрал Ювентус, однако у "Старой синьоры" на один матч больше и всего одно очко преимущества. Так что судьба чемпионского титула всё ещё в руках команды Симоне Индзаги.

Стоит напомнить, что Интер - классический пример кубковой команды. За последних три года никто в Италии не выигрывал Кубок или Суперкубок страны кроме Интера, который забрал по два последних трофея в каждом из турниров.

Интересные факты и история личных встреч

  • Финал за Суперкубок Италии складывается с одного матча. Так что обладатель трофея станет известен в понедельник.
  • В полуфинале Наполи и Интер одержали разгромные победы 3:0: неаполитанцы были сильнее Фиорентины, а миланцы - Лацио.
  • Интер может стать только вторым клубом в истории Суперкубка Италии, который выигрывал трофей три раза подряд. С 1992 по 1994 годы такое же достижение покорялось Милану.
  • Наполи пропускает в 9 подряд матчах от Интера.

Прогноз на матч Интер - Наполи

Как уже было сказано выше, Интер - эксперт по матчам, когда есть нокаут-стадия. В финале за Суперкубок Италии мы должны в этом в очередной раз убедиться.

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Прогноз на матч Победа Интер М
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