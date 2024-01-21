Арис – Анортосис прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.98 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

22 января свою встречу в рамках чемпионата Кипра проведут Арис – Анортосис, прогноз на матч этих соперников можно прочитать на страницах нашего ресурса.

Арис

В прошлом сезоне Арис впервые в истории стал чемпионом Кипра, это большое событие, учитывая, что клуб был создан еще в 1930-м году. Благодаря такому успеху, команде даже удалось пробиться в группу Лиги Европы, там они финишировали последними, хотя квартет был сильным: Рейнджерс, Бетис и пражская Спарта.

В чемпионате «легкая бригада» идет пятой, отставание от лидера составляет 7 очков, при этом есть игра в запасе, защитить чемпионство будет сложно. Свою последнюю встречу команда выиграла в гостях у Аполлона со счетом 1:0 на выезде, это третья победа в четырех встречах.

Анортосис

Чемпионат для Анортосиса складывается неплохо, клуб идет вторым в турнирной таблице, отставая от первого места на 5 очков, есть еще игра в запасе. В последнем туре удалось обыграть на своем поле АЕЛ, эта победа стала пятой в шести противостояниях. На этой неделе клуб «великой леди» пробился в четвертьфинал Кубка Кипра, одолев в гостях Омонию 29-мая со счетом 2:0.

История очных противостояний

Команды выдали зрелищную битву в первом круге, Арис вел на выезде 2:0 уже к 13-й минуте, Анортосис нашел в себе силы сравнять счет, но в итоге гости вырвали победу со счетом 3:2. Если углубиться в статистику, Анортосис не может обыграть соперника в четырех матчах кряду, 4 поражения и одна ничья.

Прогноз на матч Арис – Анортосис

Ожидается сложная и напряженная битва прямых конкурентов из лидирующей группы, на бумаге Арис небольшой фаворит, это объясняется фактором своего поля, а также преимуществе в очных противостояниях. Такой матч может закончиться с любым исходом, поэтому мы рискнем взять ставку тотал больше 2,5 голов.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram