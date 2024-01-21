Виктория Азаренко – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 19,5 Коэф.: 1.67 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Открытый чемпионат Австралии подходит к поздним стадиям, где уже случайных игроков нет, все уже одержали ряд побед и почувствовали уверенность. В рамках четвертого круга свою встречу проведут Виктория Азаренко – Даяна Ястремская прогноз на матч этих соперниц читайте на нашем сайте.

Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка хорошо знакома любителям тенниса, ведь является экс-первой ракеткой мира, за свою карьеру спортсменка завоевала два шлема, оба в Австралии. В какой-то момент, казалось, что Азаренко завершит карьеру, она родила сына, были судебные разбирательства на счет опеки. Хотя сейчас ей 34 года и теннисистка продолжает показывать солидный теннис, занимая 22-ю строчку в мировом зачете. На этом турнире удалось пройти Каилу Джорджи – 6:1, 4:6, 6:3, Клару Таусон – 6:4, 3:6, 6:2, а в последнем матче обыграла Елену Остапенко – 6:1, 7:5.

Даяна Ястремская

Для украинской теннисистки турнир проходит успешно, ведь четвертый круг, это лучший результат в карьере на мэйджорах, которого она добивалась еще в 2019-м году на Уимблдоне. Ястремская этот турнир с квалификации, где всех соперниц одолела только в трех сетах. Уже в основной сетке удалось пройти трех соперниц из топ-40, сначала Маркету Вондроушову (№7) – 6:1, 6:2, потом Варвару Грачеву (№39) – 6:3, 6:2, а в последнем матче одолела Эмму Наварро (№26). Сама Ястремская является 93-й ракеткой мира, ей 23 года

История очных противостояний

Спортсменки пересекались трижды, пока счет 2:1 в пользу Азаренку, последний раз они играли в сентябре прошлого года на турнире в Гвадалахаре, тогда белоруска выиграла в упорной борьбе – 6:4, 7:6.

Прогноз на матч Виктория Азаренко – Даяна Ястремская

Букмекеры отдают предпочтение белоруской спортсменке, в первую очередь за счет опыта. Азаренко на 11 лет старше соперницы, хотя выносливости должно хватить. Ожидаем сложного и затяжного матча, поэтому возьмем ставку тотал больше 19,5 голов.

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