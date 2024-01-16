Наполи – Фиорентина прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Кенли Ворда
Уже 18 января состоится матч полуфинала Суперкубка Италии, в котором сойдутся Наполи и Фиорентина. Действующие чемпионы страны проводят ужасный сезон для себя и уже фактически лишились шансов отстоять звание.
Наполи
В минувшем туре чемпионата они обыграли Салернитану со счетом 2:1 и даже в этой игре они выглядели не очень убедительно. Теперь им предстоит встреча с более грозным соперником, который не простит ошибок.
В последних пяти матчах во всех турнирах неаполитанцы добыли лишь одну победу при трех поражениях. Интересно, что команда очень слабо играет в атаке, забив всего два гола в пяти матчах, да и забиты они были в одной встрече.
В целом, у Наполи серьезные проблемы, но они попытаются зацепиться хоть за один трофей в новом сезоне.
Фиорентина
В минувшем туре итальянского первенства фиалки играли с Удинезе и встреча завершилась со счетом 2:2. Команда проигрывала по ходу матча, но смогла вырвать ничью уже перед финальным свистком.
В чемпионате Италии Фиорентина занимает четвертое место и это можно считать большим успехом для команды, учитывая показатели прошлых лет.
В последних пяти матчах во всех турнирах фиалки добыли три победы при одном поражении, забив в ворота своих соперников всего четыре гола.
История противостояния
В матче первого круга чемпионата Италии фиалки обыграли Наполи на выезде и теперь неаполитанцы имеют шанс взять реванш.
Прогноз на матч Наполи – Фиорентина
В этой игре ожидаю обилие атак и опасных моментов. Хозяевам поля нечего терять и они явно будут играть в открытый футбол. Поставлю на то, что обе команды забьют.
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