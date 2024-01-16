Наполи – Фиорентина прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Кенли Ворда

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Уже 18 января состоится матч полуфинала Суперкубка Италии, в котором сойдутся Наполи и Фиорентина. Действующие чемпионы страны проводят ужасный сезон для себя и уже фактически лишились шансов отстоять звание.

Наполи

В минувшем туре чемпионата они обыграли Салернитану со счетом 2:1 и даже в этой игре они выглядели не очень убедительно. Теперь им предстоит встреча с более грозным соперником, который не простит ошибок.

В последних пяти матчах во всех турнирах неаполитанцы добыли лишь одну победу при трех поражениях. Интересно, что команда очень слабо играет в атаке, забив всего два гола в пяти матчах, да и забиты они были в одной встрече.

В целом, у Наполи серьезные проблемы, но они попытаются зацепиться хоть за один трофей в новом сезоне.

Фиорентина

В минувшем туре итальянского первенства фиалки играли с Удинезе и встреча завершилась со счетом 2:2. Команда проигрывала по ходу матча, но смогла вырвать ничью уже перед финальным свистком.

В чемпионате Италии Фиорентина занимает четвертое место и это можно считать большим успехом для команды, учитывая показатели прошлых лет.

В последних пяти матчах во всех турнирах фиалки добыли три победы при одном поражении, забив в ворота своих соперников всего четыре гола.

История противостояния

В матче первого круга чемпионата Италии фиалки обыграли Наполи на выезде и теперь неаполитанцы имеют шанс взять реванш.

Прогноз на матч Наполи – Фиорентина

В этой игре ожидаю обилие атак и опасных моментов. Хозяевам поля нечего терять и они явно будут играть в открытый футбол. Поставлю на то, что обе команды забьют.

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